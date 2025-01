Ex-The Voice Brasil, cantora Nirah lança audiovisual no seu canal no Youtube

A cantora Nirah inicia o ano com energia renovadas e lançamentos. Em uma nova etapa da sua carreira, a artista se entregou ainda mais aos beats paraenses no seu novo trabalho audiovisual. O projeto gravado no Pará, chega com 10 canções, todas inéditas.

"Eu quis trazer um pouco de novidade para o meu público, quem me acompanha nos shows e nas redes sociais sabe que sempre incluo os clássicos do tecnomelody no meu repertório, mas agora, resolvi entregar um trabalho totalmente novo e autoral", conta a artista.

Com composições de Will Piedade e Gê Lorenzo, com produção musical de Kirtap, as 10 faixas chegam para dar ponta pé inicial dessa nova fase da carreira de Nirah, que aposta em canções românticas e mais maduras, com muita batida regional.

O último single lançado foi será 'Tu ama eu'. A canção destaca na letra um amor não esquecido, mesmo que a vida do ex-casal já tenha seguido. Inédita, 'Tu ama eu' é um tecnomelody cheio de empatia feminina.

Antes disso, Nirah liberou “Tenho a culpa” e no próximo dia 07 de fevereiro, outra canção será lançada.

"Cantar o amor com destaque de histórias reais é a aposta para ganhar os corações do público. Quem nunca amou alguém e precisou lidar com a perda e com a dor de ver o amado com outra pessoa? Muita gente já passou por isso", pontua Nirah.

O projeto foi gravado em um sítio com uma proposta mais tecnológica, apostando em diversos telões de leds. "Eu quis trazer um projeto de qualidade mesmo, que conta também com a participação do produtor musical e DJ Proefex, dançarinos e um palco bonito, que resultasse em um conteúdo visualmente bonito. Esse audiovisual tem um investimento alto, para que o resultado fosse de excelência. Essa proposta do palco, como se estivesses nos apresentando em um show, é para que o público tenha essa sensação de estar vendo uma apresentação real", explica a artista.

O audiovisual será disponibilizado na íntegra no Youtube de Nirah que atualmente conta com 4 mil inscritos. As prévias das canções também serão compartilhadas no Instagram da cantora, que hoje tem mais de 61 mil seguidores.

"Meu público além de ser fiel nos meus shows, também me acompanha bastante nas redes sociais, por isso tudo que eu lanço ou qualquer novidade da minha carreira, compartilho antes nos meus perfis oficiais", diz a cantora.

CARREIRA

Nirah começou cantando na igreja católica em Breves, na Ilha do Marajó, sua cidade natal. Os primeiros passos artísticos surgiram quando ela tinha 9 anos. Aos 13, foi chamada para substituir uma cantora em uma banda local, onde permaneceu por cinco anos. Nirah já foi uma das vocalistas da Companhia do Calypso.

Em 2016, aos 21 anos, Nirah participou do “The Voice Brasil”. Na ocasião, ainda nas audições as cegas, a paraense sacudiu a plateia com um timbre de voz e o estilo parecidos com o da cantora Joelma. Três jurados virarem a cadeira, mas ela resolveu integrar o time de Carlinhos Brown.

Após a sua participação no programa nacional, Nirah seguiu sua carreira solo e ganhou destaque na cena do tecnomelody.