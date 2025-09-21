Capa Jornal Amazônia
Veja como foi o show de Viviane Batidão no Amazônia Live no Mangueirão

Cantora paraense incendiou o palco com hits, troca de figurinos e participações especiais no “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, neste sábado (20/9), em Belém

Hannah Franco e Amanda Martins
fonte

Veja como foi o show de Viviane Batidão no Amazônia Live, com hits e surpresas no palco. (Amanda Maritns/O Liberal)

A cantora Viviane Batidão levou o público ao delírio na noite deste sábado (20/9), durante sua apresentação no Amazônia Live – Hoje e Sempre, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém. A artista paraense foi a terceira atração da noite e a última antes do show principal de Ivete Sangalo, reunindo um repertório repleto de sucessos e momentos marcantes.

Com ingressos esgotados e o estádio completamente lotado, Viviane entregou um show vibrante com seus principais hits, incluindo “Pro Ex é Sal” e “Olhe Bem Pra Mim”, além da seuqência de rock doido, que teve show pirotécnico e muita interação com o público.

O show contou com a participação de Suanny Batidão, que dividiu os vocais com Viviane, e também com a presença surpresa da cantora Gaby Amarantos, que foi anunciada pela anfitriã com entusiasmo. “Ela nos representa, ela é pororoca, furacão”, declarou Viviane ao receber Gaby no palco.

As duas cantaram juntas a parceria “Te Amo, Fudid*” e o novo hit “Foguinho”, do álbum Technoshow de Gaby. Em tom bem-humorado, a cantora brincou com o público. “Nosso amor flopou, mas as divas do Pará seguem fazendo sucesso”, disse, fazendo referência à letra da canção.

Troca de figurinos e interação com o público

Viviane Batidão também chamou atenção pelos três looks diferentes usados durante a apresentação. Ela começou o show com um visual vermelho e botas de couro, seguiu com um cropped escrito "É SAL" e finalizou com um conjunto azul com capa, mantendo o brilho e a identidade visual forte.

O show da cantora integrou o festival “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, iniciativa do movimento Amazônia Live – Hoje e Sempre, promovido pelo Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale. Além de Viviane, passaram pelo palco a Orquestra Jovem Vale Música, a Lambateria Baile Show com Lia Sophia e, encerrando a noite, Ivete Sangalo.

Antes de se despedir, Viviane fez questão de agradecer o público e celebrar o momento: “Daqui a pouco entra nesse palco uma mulher que sou fã desde sempre. Rainha, né, gente? Quero estar aqui na frente. Eu agradeço por essa noite incrível e especial”, disse.

