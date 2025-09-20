Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Viviane Batidão, Gaby Amarantos e Suanny falam sobre união e Amazônia após show no Mangueirão

Cantoras se reuniram com a imprensa na noite deste sábado (20/9) após apresentação no Amazônia Live e ressaltaram importância de valorizar a cultura amazônica

Hannah Franco e Amanda Martins
fonte

Viviane Batidão, Suanny Batidão e Gaby Amarantos destacam união, Amazônia e protagonismo em coletiva após show do Amazônia Live. (Carmem Helena/O Liberal)

Após um dos shows mais vibrantes da noite no Amazônia Live – Hoje e Sempre, a cantora Viviane Batidão participou de uma coletiva de imprensa ao lado de Suanny Batidão e Gaby Amarantos, neste sábado (20/9), no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, em Belém. As artistas falaram sobre a importância de representar a música amazônica em um evento de grande visibilidade e destacaram a força da união feminina no palco. Vivane também adiantou que prepara novas músicas com lançamento previsto para novembro.

Após incendiar o palco do Grande Encontro Por Um Mundo Melhor, realizado na noite deste sábado (20), no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, a cantora Viviane Batidão participou de uma coletiva de imprensa ao lado de Gaby Amarantos e Suanny Batidão. Durante a conversa com jornalistas, Viviane não apenas celebrou o momento vivido pelas artistas da região, como também adiantou que prepara novas músicas com lançamento previsto para novembro.

Viviane, que foi a terceira atração da noite no “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor” — antes da apresentação de Ivete Sangalo —, falou sobre a emoção de dividir o palco com outras mulheres da música paraense: “É um momento de colheita. A gente está na estrada há muito tempo, esperando esse momento onde o foco está na nossa cultura, na nossa região”, afirmou.

Durante a coletiva, Gaby Amarantos reforçou que o palco do evento serviu como espaço de afirmação artística e ambiental. “A Amazônia, pra gente preservar, cuidar da floresta, a gente fala que o módulo principal é cuidar da Amazônia. Mas como é eu vou cuidar dessa floresta? Conhecendo, entendendo... Nós estamos há muito tempo entregando estética, conceito, sonoridade e criatividade. A gente não deve nada pra ninguém. Agora é nosso momento de brilhar!”, declarou Gaby, emocionada.

Viviane complementou dizendo que esse momento é de retribuição e de usar a música como instrumento de resistência. “É muita felicidade. É o momento de retribuir. Porque a gente tem a nossa floresta, nós estamos numa região maravilhosa. É hora de unir forças pra colocar nossa Amazônia de pé, valorizar nossos povos e tudo que a floresta nos dá”, afirmou.

“É o momento de se unir, subir no palco e salvar a Amazônia, usar a nossa voz”, completou a artista.

Quem também marcou presença na coletiva foi a cantora Suanny Batidão, que participou do show de Viviane no palco e destacou o carinho por dividir esse momento com duas referências da música regional. “Eu fiquei muito feliz e agradeço à Vivi e à Gaby, que são mulheres que eu amo e acompanho”, disse Suanny.

Viviane Batidão entregou uma apresentação repleta de energia, com sucessos como “Pro Ex é Sal”, “Olhe Bem Pra Mim” e o já tradicional “Rock Doido”, com direito a show pirotécnico. O público dançou e cantou junto os hits do tecnomelody que marcaram a noite no Mangueirão, que estava completamente lotado, com cerca de 45 mil pessoas.

O momento mais celebrado do show foi a participação surpresa de Gaby Amarantos, que subiu ao palco para cantar ao lado de Viviane. Juntas, elas apresentaram a música “Te Amo, Fudid*” e o novo sucesso “Foguinho”. Gaby ainda fez uma palhinha de “Eu Não Vou Te Deixar”, clássico do tecnobrega.

O evento Amazônia Live – Hoje e Sempre faz parte da campanha "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", promovido pelo Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale, e integra a agenda de preparação para a COP 30, que será realizada na capital paraense.

