O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ivete Sangalo chega a Belém para show no Mangueirão

Cantora participa do festival “Grande Encontro - Por Um Mundo Melhor”, evento que antecipa a COP 30, neste sábado (20)

O Liberal

Ivete Sangalo já está em Belém para comandar o festival Grande Encontro - Por Um Mundo Melhor, que acontece neste sábado (20), no estádio Mangueirão. Pelas redes sociais, a artista — chamada carinhosamente de Veveta pelos fãs — compartilhou a emoção de retornar à capital paraense. “Estar aqui, pra mim, tem um significado muito especial. Esse lugar é muito importante na minha vida. Como Belém é boa. Como é gostoso estar aqui! As pessoas daqui são incríveis! A energia desse lugar é diferente! Eu sou uma mulher de sorte!”, declarou.

VEJA MAIS

image Saiba tudo sobre o show gratuito de Ivete Sangalo no Mangueirão neste sábado (20/9)
Amazônia Live apresenta o "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor" em Belém com grandes atrações; veja programação completa, transferência, artistas, horários, regras de acesso e detalhes sobre transporte gratuito

image Ivete Sangalo e Viviane Batidão cantam pela Amazônia, em Belém
Segundo show do Amazônia Live traz artistas ao Mangueirão em evento gratuito que celebra a cultura local e a importância da floresta; evento serve de aquecimento para a COP 30 na capital paraense

A baiana também contou que pretende aproveitar a estadia para saborear um bom peixe antes de subir ao palco no estádio Jornalista Edgar Proença.

Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h30 e os shows começam às 18h30. A entrada será permitida somente com a apresentação do ingresso digital e de um documento oficial com foto. O último acesso ao evento será às 22h45.

O show gratuito integra uma série de atividades que antecedem a 30ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em 2025.

.
