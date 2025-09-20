Ivete Sangalo chega a Belém para show no Mangueirão

Ivete Sangalo já está em Belém para comandar o festival “Grande Encontro - Por Um Mundo Melhor”, que acontece neste sábado (20), no estádio Mangueirão. Pelas redes sociais, a artista — chamada carinhosamente de Veveta pelos fãs — compartilhou a emoção de retornar à capital paraense. “Estar aqui, pra mim, tem um significado muito especial. Esse lugar é muito importante na minha vida. Como Belém é boa. Como é gostoso estar aqui! As pessoas daqui são incríveis! A energia desse lugar é diferente! Eu sou uma mulher de sorte!”, declarou.

A baiana também contou que pretende aproveitar a estadia para saborear um bom peixe antes de subir ao palco no estádio Jornalista Edgar Proença.

Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h30 e os shows começam às 18h30. A entrada será permitida somente com a apresentação do ingresso digital e de um documento oficial com foto. O último acesso ao evento será às 22h45.

O show gratuito integra uma série de atividades que antecedem a 30ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em 2025.