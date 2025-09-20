Capa Jornal Amazônia
Saiba tudo sobre o show gratuito de Ivete Sangalo no Mangueirão neste sábado (20/9)

Amazônia Live apresenta o "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor" em Belém com grandes atrações; veja programação completa, transferência, artistas, horários, regras de acesso e detalhes sobre transporte gratuito

Hannah Franco
fonte

Ivete Sangalo em Belém: veja tudo sobre o show gratuito no Mangueirão neste sábado (20/9) (Instagram/@thetownfestival)

Neste sábado (20/9) acontece o show gratuito de Ivete Sangalo no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, em Belém. A apresentação integra o projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre, movimento liderado pelo Rock in Rio e pelo The Town, com patrocínio da Vale. O evento faz parte da campanha "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor".

Além da estrela baiana, o espetáculo contará com apresentações de Viviane Batidão e do projeto Lambateria Baile Show convida Lia Sophia. A Orquestra Jovem Vale Música também marcará presença. Com ingressos esgotados e público estimado em 45 mil pessoas, o evento faz parte da programação oficial de preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A seguir, confira todas as informações essenciais para quem vai ao evento.

Quando e onde será o show de Ivete Sangalo?

O evento será realizado no dia 20 de setembro de 2025 (sábado), no Estádio Mangueirão, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 03, em Belém.

Os portões do estádio serão abertos às 16h30, e a programação dos shows está prevista para começar às 18h30, com encerramento por volta da meia-noite.

Que horas começa?

Horário de abertura: 16h30

Horário início dos shows: 18h30

Último acesso ao recinto: 22h45

Quais são as atrações do “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”?

O espetáculo reúne grandes nomes da música brasileira e paraense em uma programação diversificada:

🕡 18h30 – Orquestra Jovem Vale Música
🕢 19h30 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
🕘 21h00 – Viviane Batidão
🕥 22h30 – Ivete Sangalo

Os ingressos são gratuitos? Ainda estão disponíveis?

Sim, os ingressos foram gratuitos, distribuídos exclusivamente pela plataforma Quentro, por meio de uma dinâmica iniciada no fim de julho. Todos os ingressos já estão esgotados, e não haverá nova distribuição ou acesso sem ingresso. 

🚨 Atenção: Mesmo sendo gratuito, o acesso ao estádio só será permitido com o ingresso digital no app Quentro, juntamente com um documento de identidade com foto.

Posso transferir meu ingresso para outra pessoa?

Sim, é possível transferir o ingresso diretamente pelo aplicativo Quentro, desde que ainda não tenha sido usado.

Passo a passo para transferir:

  1. Acesse o app Quentro, vá até a aba “Próximos”;
  2. Clique no ícone de “Transferência” no canto superior;
  3. Selecione o ingresso e informe o e-mail do novo usuário;
  4. Confirme a operação.

O novo titular receberá o ingresso no aplicativo. Caso ele não tenha uma conta, precisará criar uma com o mesmo e-mail usado na transferência.

⚠️ Após a conclusão da transferência, não é possível desfazer o processo.

O ingresso é válido para qualquer setor do Mangueirão?

Não. O ingresso é válido apenas para o setor indicado, determinado automaticamente no momento do resgate. Não é possível alterar ou trocar o setor após o resgate.

Como acesso meu ingresso digital no Quentro?

  1. Baixe o app Quentro (disponível na Play Store e App Store).
  2. Faça login com o mesmo e-mail usado no cadastro no site ingressos.amazonialive.com.br.
  3. Vá até a aba “Próximos” para visualizar seus ingressos.
  4. O ingresso estará disponível até 48h após o resgate, se ainda houver disponibilidade.

Importante:

  • O QR Code é dinâmico, ou seja, prints ou impressões não serão aceitos.
  • Após armazenado no app, não é necessário estar online para usá-lo na entrada.

Como uso o ingresso no dia do evento?

Abra o aplicativo Quentro com o ingresso carregado. Em seguida, dirija-se às catracas do estádio e aproxime o QR Code da tela ao leitor. Após validado, o ingresso não poderá ser reutilizado para reentrada.

❗ Não será possível acessar com prints de tela ou PDFs.

Qual é a classificação etária do evento?

🔞 A classificação etária oficial do show é 18 anos. Porém, existem exceções para menores de idade, conforme detalhado abaixo:

  • Maiores de 12 anos: podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, com termo de autorização autenticado em cartório.
  • Crianças de até 12 anos: só poderão entrar acompanhadas de um dos pais.

Documento oficial com foto será exigido para comprovação de idade e titularidade do ingresso.

Como chegar e sair do Mangueirão no dia do show?

A organização preparou uma operação especial de mobilidade para facilitar o acesso e retorno dos participantes. Veja abaixo:

Transporte público – Ida:

  • Ônibus e BRT com frota reforçada a partir dos terminais São Brás e Maracauera.
  • Valor da passagem: R$ 4,60 (pagamento pode ser feito em dinheiro ou via app “Vai Passe Fácil”).

Transporte público – Volta:

  • Transporte gratuito entre 00h e 02h, com destino aos mesmos terminais.

Estacionamento oficial:

Estacionamento pago, com venda antecipada apenas pelo site da Bilheteria Digital. Não haverá venda no dia do evento.

O que pode e o que não pode levar?

✔️ Itens permitidos:

  • Garrafas plásticas transparentes (500ml, sem tampa)
  • Boné e capa de chuva
  • Até 5 itens de alimentos, como:
  • Biscoitos e barras de cereal lacrados
  • Frutas cortadas e sanduíches em embalagens transparentes e não rígidas

❌ Itens proibidos:

  • Garrafas de vidro ou metal
  • Copos térmicos, latas e guarda-chuvas
  • Objetos pontiagudos ou cortantes

Não haverá serviço de guarda-volumes no estádio.

Haverá venda de comida e bebida dentro do estádio?

Sim, terá uma praça de alimentação no interior do Mangueirão com opções variadas de comidas e bebidas. Alimentos e bebidas poderão ser adquiridos com cartão de crédito ou débito e dinheiro em espécie.

Sobre o Amazônia Live

O Amazônia Live – Hoje e Sempre é um festival que une música, cultura amazônica e conscientização ambiental, com produção do Rock in Rio e The Town, e patrocínio da Vale. O projeto foi criado para dar visibilidade à importância da preservação da floresta amazônica e dos povos originários.

A primeira edição do festival ocorreu em 2016, em Manaus. Agora, em 2025, retorna em um novo formato, com dois grandes eventos em Belém, palco da próxima COP 30, a conferência climática da ONU.

Onde encontrar mais informações?

🌐 Acesse o site oficial do evento: ingressos.amazonialive.com.br

📱 Aplicativo oficial para ingresso: Quentro (disponível para iOS e Android)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Amazônia Live – Hoje e Sempre

Ivete Sangalo

Mangueirão
Cultura
.
