Amazônia Live: saiba como voltar de graça do show da Ivete Sangalo
BRT de Belém será gratuito após o evento; veja como irá funcionar o serviço
Belém vai viver mais um evento cultural gratuito neste sábado (20), com o show da cantora Ivete Sangalo, no Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão. O evento está dentro da programação do Amazônia Live e também contará com a participação de Viviane Batidão e Lambateria convida Lia Sophia.
Para facilitar a volta do público para casa, foi anunciado que o sistema BRT (Bus Rapid Transit) será gratuito em horários específicos após o show. Saiba mais detalhes a seguir.
BRT gratuito em Belém: veja como vai funcionar
A partir das 00h até as 02h da madrugada do domingo (21), os ônibus articulados do BRT Belém farão viagens sem custo para os passageiros. A medida vale para os terminais integrados e estações troncais ao longo das avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso.
A ação é parte de um plano de mobilidade para garantir o deslocamento seguro e eficiente de quem for ao show, cuja expectativa é reunir cerca de 46 mil pessoas
Horário gratuito do BRT: a partir das 00h de domingo (21/09)
Linhas: troncais e integradas do sistema BRT
Custo: zero, ida gratuita após o evento
Estações / Terminais do BRT Belém
Terminais principais:
- Terminal Mangueirão
- Terminal São Brás
- Terminal Maracacuera (Icoaraci)
- Terminal de Integração de Ananindeua
- Terminal de Integração de Marituba
Estações ao longo das avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso incluem:
- Castro Moura (Augusto Montenegro)
- Eduardo Angelim
- Grêmio Literário Português
- Maguari
- José Homobono
Estações específicas na avenida Almirante Barroso:
- Antônio Baena / Curuzu
- Humaitá
- Maurit
- Júlio César
- Bosque
- Império Amazônico
- Tavares Bastos
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.
