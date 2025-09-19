Amazônia Live: saiba como voltar de graça do show da Ivete Sangalo

Belém vai viver mais um evento cultural gratuito neste sábado (20), com o show da cantora Ivete Sangalo, no Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão. O evento está dentro da programação do Amazônia Live e também contará com a participação de Viviane Batidão e Lambateria convida Lia Sophia.

Para facilitar a volta do público para casa, foi anunciado que o sistema BRT (Bus Rapid Transit) será gratuito em horários específicos após o show. Saiba mais detalhes a seguir.

VEJA MAIS



BRT gratuito em Belém: veja como vai funcionar

A partir das 00h até as 02h da madrugada do domingo (21), os ônibus articulados do BRT Belém farão viagens sem custo para os passageiros. A medida vale para os terminais integrados e estações troncais ao longo das avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso.

A ação é parte de um plano de mobilidade para garantir o deslocamento seguro e eficiente de quem for ao show, cuja expectativa é reunir cerca de 46 mil pessoas

Horário gratuito do BRT: a partir das 00h de domingo (21/09)

Linhas: troncais e integradas do sistema BRT

Custo: zero, ida gratuita após o evento

Estações / Terminais do BRT Belém

Terminais principais:

Terminal Mangueirão

Terminal São Brás

Terminal Maracacuera (Icoaraci)

Terminal de Integração de Ananindeua

Terminal de Integração de Marituba

Estações ao longo das avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso incluem:

Castro Moura (Augusto Montenegro)

Eduardo Angelim

Grêmio Literário Português

Maguari

José Homobono

Estações específicas na avenida Almirante Barroso:

Antônio Baena / Curuzu

Humaitá

Maurit

Júlio César

Bosque

Império Amazônico

Tavares Bastos

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.