O Liberal chevron right Cultura chevron right

Amazônia Live: saiba como voltar de graça do show da Ivete Sangalo

BRT de Belém será gratuito após o evento; veja como irá funcionar o serviço

Gabrielle Borges
fonte

Ivete Sangalo (Victor Chapetta / AgNews)

Belém vai viver mais um evento cultural gratuito neste sábado (20), com o show da cantora Ivete Sangalo, no Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão. O evento está dentro da programação do Amazônia Live e também contará com a participação de Viviane Batidão e Lambateria convida Lia Sophia.

Para facilitar a volta do público para casa, foi anunciado que o sistema BRT (Bus Rapid Transit) será gratuito em horários específicos após o show. Saiba mais detalhes a seguir.

BRT gratuito em Belém: veja como vai funcionar

A partir das 00h até as 02h da madrugada do domingo (21), os ônibus articulados do BRT Belém farão viagens sem custo para os passageiros. A medida vale para os terminais integrados e estações troncais ao longo das avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso.

A ação é parte de um plano de mobilidade para garantir o deslocamento seguro e eficiente de quem for ao show, cuja expectativa é reunir cerca de 46 mil pessoas

Horário gratuito do BRT: a partir das 00h de domingo (21/09)
Linhas: troncais e integradas do sistema BRT
Custo: zero, ida gratuita após o evento

Estações / Terminais do BRT Belém

Terminais principais:

  • Terminal Mangueirão
  • Terminal São Brás 
  • Terminal Maracacuera (Icoaraci) 
  • Terminal de Integração de Ananindeua 
  • Terminal de Integração de Marituba 

Estações ao longo das avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso incluem:

  • Castro Moura (Augusto Montenegro)
  • Eduardo Angelim
  • Grêmio Literário Português 
  • Maguari 
  • José Homobono

Estações específicas na avenida Almirante Barroso:

  • Antônio Baena / Curuzu 
  • Humaitá
  • Maurit
  • Júlio César
  • Bosque
  • Império Amazônico 
  • Tavares Bastos 

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

