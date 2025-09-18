Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Trânsito terá mudanças para show de Ivete Sangalo no Mangueirão; saiba como vai ficar

Detran montou operação para garantir a fluidez do trânsito e evitar transtornos na chegada ao evento

O Liberal
fonte

Trânsito na avenida Augusto Montenegro e arredores deve sofrer mudanças para o show (Divulgação / Ag. Pará)

O Mangueirão vai receber mais de 40 mil pessoas o para o show da cantora Ivete Sangalo no próximo sábado (20), em Belém. Para garantir um bom fluxo de trânsito na região, principalmente na avenida Augusto Montenegro, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) montou uma operação especial em parceria com outros órgãos de segurança pública.

O evento, que integra a programação do “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town, deve iniciar às 17h, e as intervenções no trânsito previstas na operação devem começar duas horas antes, às 15h.

VEJA MAIS

image Ivete Sangalo em Belém: ingressos esgotam e Mangueirão receberá 46 mil pessoas; entenda
Evento promovido pelo movimento Amazônia Live - Hoje e Sempre, no Mangueirão, se esgotaram em 1h20 


image Ivete Sangalo se emociona em 1º show após velório de Preta Gil: 'Está em um lugar de luz'
"Receba essa homenagem, que eu sei que você está em um lugar de luz", disse Ivete com a voz embargada.


 

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) será responsável pela organização do tráfego na Avenida Transmangueirão, que terá sentido único da Avenida Centenário para a Augusto Montenegro. Já o Detran cuidará do controle de fluxo na Avenida Augusto Montenegro, podendo liberar o uso das pistas do BRT, se necessário, para melhorar a circulação.

“Recomendamos que quem for de carro chegue com antecedência para garantir o ingresso e evitar dificuldades de acesso ao estacionamento próximo ao início do show”, orienta o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

As áreas para embarque e desembarque de táxis e veículos de aplicativo terão restrições específicas, exigindo atenção dos motoristas e usuários. Documentos do condutor e do veículo devem estar regularizados para evitar autuações.

“Embora o foco seja a fluidez, isso não exime a fiscalização. Situações de infração serão autuadas, inclusive com o uso do etilômetro”, reforça Feitosa.

O show

Além de Ivete Sangalo, o evento também terá apresentações de Viviane Batidão, Orquestra Jovem Vale Música e Lambateria com Lia Sophia. Tudo faz parte dos eventos que antecedem a COP 30. O show é gratuito e os ingressos já esgotaram, entretanto, o estacionamento do estádio no dia do evento será pago.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

show ivete sangalo

Mangueirão

TRÂNSITO

trânsito para o mangueirão

Detran
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

HUMOR EM BELÉM

Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro

Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

15.09.25 18h43

FAFÁ DE BELÉM

'Conversas de Varanda': Série de Fafá de Belém chega a São Paulo com foco na Amazônia

Encontro mediado por Fafá de Belém abre diálogo sobre ancestralidade, inovação e sustentabilidade da floresta

15.09.25 17h57

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

EDUCAÇÃO

Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL)

11.09.25 19h04

MAIS LIDAS EM BELÉM

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

ZELADORIA URBANA

Coleta de lixo ganha novos dias e horários em seis bairros de Belém; veja onde

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população

16.09.25 18h22

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

TRÂNSITO

Ampliação da Rua da Marinha facilitará trânsito para 215 mil pessoas

Obra da COP 30 deve beneficiar 12% da população da capital paraense ligando avenidas Augusto Montenegro e Centenário

13.09.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda