Trânsito terá mudanças para show de Ivete Sangalo no Mangueirão; saiba como vai ficar

O Mangueirão vai receber mais de 40 mil pessoas o para o show da cantora Ivete Sangalo no próximo sábado (20), em Belém. Para garantir um bom fluxo de trânsito na região, principalmente na avenida Augusto Montenegro, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) montou uma operação especial em parceria com outros órgãos de segurança pública.

O evento, que integra a programação do “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town, deve iniciar às 17h, e as intervenções no trânsito previstas na operação devem começar duas horas antes, às 15h.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) será responsável pela organização do tráfego na Avenida Transmangueirão, que terá sentido único da Avenida Centenário para a Augusto Montenegro. Já o Detran cuidará do controle de fluxo na Avenida Augusto Montenegro, podendo liberar o uso das pistas do BRT, se necessário, para melhorar a circulação.

“Recomendamos que quem for de carro chegue com antecedência para garantir o ingresso e evitar dificuldades de acesso ao estacionamento próximo ao início do show”, orienta o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

As áreas para embarque e desembarque de táxis e veículos de aplicativo terão restrições específicas, exigindo atenção dos motoristas e usuários. Documentos do condutor e do veículo devem estar regularizados para evitar autuações.

“Embora o foco seja a fluidez, isso não exime a fiscalização. Situações de infração serão autuadas, inclusive com o uso do etilômetro”, reforça Feitosa.

O show

Além de Ivete Sangalo, o evento também terá apresentações de Viviane Batidão, Orquestra Jovem Vale Música e Lambateria com Lia Sophia. Tudo faz parte dos eventos que antecedem a COP 30. O show é gratuito e os ingressos já esgotaram, entretanto, o estacionamento do estádio no dia do evento será pago.