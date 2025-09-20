Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Lia Sophia destaca conexão entre cultura e meio ambiente no Amazônia Live; vídeo

Cantora paraense participa do "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor" com o projeto Lambateria Baile Show

Hannah Franco

Durante entrevista coletiva realizada neste sábado (20/9), antes de subir ao palco do Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, a cantora Lia Sophia destacou a importância da presença de vozes amazônicas no "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", evento promovido pelo movimento Amazônia Live – Hoje e Sempre. O projeto faz parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro na capital paraense.

“O meio ambiente não sobrevive sem essas pessoas que vivem aqui. Então as vozes, a música, o canto, a cultura têm a ver com a preservação dessas pessoas, da cultura, do meio ambiente, do lugar onde a gente vive. Está tudo conectado. A nossa voz, a nossa música, a nossa dança e o nosso meio ambiente, a nossa floresta em pé”, afirmou Lia Sophia.

O show, que teve ingressos esgotados e público estimado em 45 mil pessoas, é parte de uma ação organizada pelo movimento liderado pelos festivais Rock in Rio e The Town, com patrocínio da mineradora Vale.
 
O evento conta com apresentações de Ivete Sangalo, Viviane Batidão e do projeto Lambateria Baile Show, que também convidou Lia Sophia ao palco. A Orquestra Jovem Vale Música também fez parte da programação.

Sobre o Amazônia Live

O Amazônia Live – Hoje e Sempre é um festival que une música, cultura amazônica e conscientização ambiental, com produção do Rock in Rio e The Town, e patrocínio da Vale. O projeto foi criado para dar visibilidade à importância da preservação da floresta amazônica e dos povos originários.

A primeira edição do festival ocorreu em 2016, em Manaus. Agora, em 2025, retorna em um novo formato, com dois grandes eventos em Belém, palco da próxima COP 30, a conferência climática da ONU.

