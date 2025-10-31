Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Gaby Amarantos destaca representatividade da Amazônia no Global Citizen Festival

A cantora vai recriar cenas do filme 'Rock Doido' no palco, marcando o início da turnê

Bruna Dias Merabet e Amanda Martins
fonte

Gaby Amarantos estreia turnê "Rock Doido" no Global Citizen em Belém (Cris Vidal)

A voz da Amazônia será de Gaby Amarantos. A cantora se apresentará no palco Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado, 1º, no estádio do Mangueirão, em Belém. Além dela, estarão presentes Anitta, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth, Chris Martin (Coldplay), Eric Terena, Kaê Guajajara e Djuena Tikuna. O Arraial da Pavulagem, Alane Dias, Concita Sompré (presidente da FEPIPA) e Luiza Zveiter (jornalista) se juntarão ao show.

O evento tem como objetivo promover um verdadeiro debate sobre pobreza extrema e como proteger as pessoas mais impactadas pelas mudanças climáticas.

Natural do Jurunas, Gaby é uma voz potente e global sobre os temas urgentes da sociedade. A paraense se destaca por levar o Pará e o Norte para o mundo.

“Para mim, é motivo de muita alegria poder representar a Amazônia neste momento em que todos os olhos estão voltados para a nossa cultura. Fiquei muito feliz com esse convite do Global Citizen, com todo respeito e carinho da produção, para nos ajudar a fazer essa performance, que é ousada e ambiciosa. Como já falei, não pretendo repetir esse show desse jeito e com esse elenco no palco. É algo que quero deixar guardado para este momento. Para mim, é o reconhecimento do nosso trabalho, mostra que estamos no caminho mais do que certo”, disse Gaby.

VEJA MAIS

image Gaby Amarantos vai recriar o filme 'Rock Doido' em plano-sequência no palco do Global Citizen
A cantora paraense promete transformar o Mangueirão em uma grande festa de aparelhagem

image Gaby Amarantos é anunciada como embaixadora 'EQUAL' do Spotify 2025
Projeto busca dar maior visibilidade a mulheres da música, com apoio da plataforma entre outubro e dezembro

image Gaby Amarantos aparece em telão da Times Square e comemora nas redes sociais
Cantora paraense aparece em destaque com o álbum "Rock Doido" em anúncio do Spotify na praça de Nova York

Como mencionou, a artista vai apresentar um espetáculo que promete recriar a atmosfera do filme do seu projeto “Rock Doido”: “Acho que é muito grandioso o Global Citizen receber essa recriação do nosso filme, que foi feito majoritariamente por artistas paraenses. Fico muito feliz em poder lançar essa turnê em Belém e é muito bonito ver a forma como estamos sendo recebidos e respeitados, que a nossa cultura será mostrada para o mundo inteiro. É muito potente estar nesse palco, trazendo essa sonoridade que é periférica e nossa.”

Gaby é reconhecida mundialmente por receber um Grammy Latino. Ela também já subiu ao palco de grandes festivais que antecedem a COP 30, em Belém, como no Amazônia Live, com Mariah Carey, Joelma, Dona Onete e Zaynara.

"Tenho muita gratidão e muita alegria por ter sido escolhida para representar não só o Norte, mas o Brasil. A gente tem que entender que a nossa música ela é nacional também e o rock doido é do Brasil, a música da Amazônia, a música do Pará ela é brasileira, então a gente ter mais uma noite de música brasileira é muito importante para mostrar a diversidade. Os protagonistas têm que ser os nossos povos e os nossos artistas. A gente recebe a galera que vem de fora, mas a protagonista é a Amazônia", destaca a artista.

A apresentação será transmitida para o mundo inteiro, e no Brasil pelo Multishow, Globoplay, com especial na TV Globo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Global Citizen Festival

Gaby Amarantos

Música
RELACIONADAS EM MÚSICA

Apple Martin, filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow, surpreende público ao cantar em show

21.10.25 11h38

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

mistério

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

O clipe foi gravado na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

08.10.25 12h43

CÍRIO 2025

Bendito Encontro: Show de música católica celebra abertura do Círio 2025

Espetáculo com artistas renomados celebra a Virgem de Nazaré e promove solidariedade na Praça Santuário

07.10.25 21h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRANSMISSÃO

Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça

Rede Globo confirma transmissão ao vivo do evento neste sábado (1º), direto de Belém

31.10.25 8h00

CULTURA

Chris Martin no Jurunas? Fã posta foto com vocalista do Coldplay em Belém e viraliza na web

Vocalista do Coldplay se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen

31.10.25 13h11

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

30.10.25 10h00

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

