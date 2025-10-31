Gaby Amarantos destaca representatividade da Amazônia no Global Citizen Festival

A voz da Amazônia será de Gaby Amarantos. A cantora se apresentará no palco Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado, 1º, no estádio do Mangueirão, em Belém. Além dela, estarão presentes Anitta, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth, Chris Martin (Coldplay), Eric Terena, Kaê Guajajara e Djuena Tikuna. O Arraial da Pavulagem, Alane Dias, Concita Sompré (presidente da FEPIPA) e Luiza Zveiter (jornalista) se juntarão ao show.

O evento tem como objetivo promover um verdadeiro debate sobre pobreza extrema e como proteger as pessoas mais impactadas pelas mudanças climáticas.

Natural do Jurunas, Gaby é uma voz potente e global sobre os temas urgentes da sociedade. A paraense se destaca por levar o Pará e o Norte para o mundo.

“Para mim, é motivo de muita alegria poder representar a Amazônia neste momento em que todos os olhos estão voltados para a nossa cultura. Fiquei muito feliz com esse convite do Global Citizen, com todo respeito e carinho da produção, para nos ajudar a fazer essa performance, que é ousada e ambiciosa. Como já falei, não pretendo repetir esse show desse jeito e com esse elenco no palco. É algo que quero deixar guardado para este momento. Para mim, é o reconhecimento do nosso trabalho, mostra que estamos no caminho mais do que certo”, disse Gaby.

Como mencionou, a artista vai apresentar um espetáculo que promete recriar a atmosfera do filme do seu projeto “Rock Doido”: “Acho que é muito grandioso o Global Citizen receber essa recriação do nosso filme, que foi feito majoritariamente por artistas paraenses. Fico muito feliz em poder lançar essa turnê em Belém e é muito bonito ver a forma como estamos sendo recebidos e respeitados, que a nossa cultura será mostrada para o mundo inteiro. É muito potente estar nesse palco, trazendo essa sonoridade que é periférica e nossa.”

Gaby é reconhecida mundialmente por receber um Grammy Latino. Ela também já subiu ao palco de grandes festivais que antecedem a COP 30, em Belém, como no Amazônia Live, com Mariah Carey, Joelma, Dona Onete e Zaynara.

"Tenho muita gratidão e muita alegria por ter sido escolhida para representar não só o Norte, mas o Brasil. A gente tem que entender que a nossa música ela é nacional também e o rock doido é do Brasil, a música da Amazônia, a música do Pará ela é brasileira, então a gente ter mais uma noite de música brasileira é muito importante para mostrar a diversidade. Os protagonistas têm que ser os nossos povos e os nossos artistas. A gente recebe a galera que vem de fora, mas a protagonista é a Amazônia", destaca a artista.

A apresentação será transmitida para o mundo inteiro, e no Brasil pelo Multishow, Globoplay, com especial na TV Globo.