Cultura

Gaby Amarantos aparece em telão da Times Square e comemora nas redes sociais

Cantora paraense aparece em destaque com o álbum "Rock Doido" em anúncio do Spotify na praça de Nova York

Hannah Franco
fonte

Gaby Amarantos tem imagem exibida em campanha do Spotify na Times Square, em Nova York. (Reprodução/Instagram/@gabyamarantos)

A cantora Gaby Amarantos apareceu em destaque em um dos telões da Times Square, em Nova York (EUA), como parte de uma ação do Spotify. O anúncio divulgava a playlist EQUAL Brasil, que promove a presença feminina na música e traz a imagem da paraense na capa.

Nas redes sociais, Gaby comemorou o feito e compartilhou registros da exibição. “DO JURUNAS PRO MUNDO! 🌍 Estamos em Nova York, na lendária Times Square! Pode avisar: O NOSSO ROCK DOIDO É INTERNACIONAL!! 🔥”, escreveu a cantora.

A playlist foi co-curada por Gaby Amarantos e inclui faixas de seu novo álbum, “Rock Doido”, entre elas a música “Foguinho”.

Lançado em 2025, o álbum já ultrapassou 10 milhões de streams nas plataformas digitais e vem sendo elogiado pela crítica. Além do disco, a cantora paraense lançou um longa-metragem de mesmo nome, gravado em plano sequência com um celular nas ruas da periferia de Belém.

.
