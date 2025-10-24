Gaby Amarantos aparece em telão da Times Square e comemora nas redes sociais

A cantora Gaby Amarantos apareceu em destaque em um dos telões da Times Square, em Nova York (EUA), como parte de uma ação do Spotify. O anúncio divulgava a playlist EQUAL Brasil, que promove a presença feminina na música e traz a imagem da paraense na capa.

Nas redes sociais, Gaby comemorou o feito e compartilhou registros da exibição. “DO JURUNAS PRO MUNDO! 🌍 Estamos em Nova York, na lendária Times Square! Pode avisar: O NOSSO ROCK DOIDO É INTERNACIONAL!! 🔥”, escreveu a cantora.

A playlist foi co-curada por Gaby Amarantos e inclui faixas de seu novo álbum, “Rock Doido”, entre elas a música “Foguinho”.

Lançado em 2025, o álbum já ultrapassou 10 milhões de streams nas plataformas digitais e vem sendo elogiado pela crítica. Além do disco, a cantora paraense lançou um longa-metragem de mesmo nome, gravado em plano sequência com um celular nas ruas da periferia de Belém.