O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém recebe festa de Halloween com turnê de despedida das Irmãs de Pau e line-up diverso

O evento também inclui shows dos DJs Coytada, Allan, Uiu, Mattos, Bemvintage e Thai

O Liberal
fonte

As artistas confirmaram uma turnê de despedida, com início em 27 de setembro, em Maceió (AL), e apresentações previstas até 20 de dezembro, em Fortaleza (CE) (Divulgação)

Neste sábado (25), a partir das 21h, será realizado o ‘Hallowlate + Dom’, uma festa organizada pelas produtoras LATE! e DOM, em uma casa noturna localizado no bairro do Reduto, no centro de Belém. O evento celebrará à música e à arte no mês de outubro, quando é comemorado o Dia das Bruxas. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 60 no site Shotgun ou via PIX pelas redes sociais.

A programação conta com o show da dupla Irmãs de Pau, que apresenta na capital paraense a última turnê do projeto, intitulada “O Novo Fim”. Criado em 2020 por Isma Almeida e Vita Pereira, o projeto lançou dois álbuns de estúdio. 

O anúncio do encerramento do grupo foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Após o comunicado, as artistas confirmaram uma turnê de despedida, com início em 27 de setembro, em Maceió, e apresentações previstas até 20 de dezembro, em Fortaleza (CE).  A turnê inclui passagens por Rio Grande do Norte, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. O local do último show ainda não foi divulgado.

O trabalho mais recente do duo, “Gambiarra Chic Pt. 2”, foi lançado em maio deste ano e contou com participações de Duquesa, Ebony, DJ Dayeh, Ventura Profana e DJ Cozy.

Ainda sobre a festa, o line-up inclui ainda os DJs Coytada e Ballet, Allan, Uiu, Mattos, Bemvintage e Thai, que se revezam na pista com estilos que vão do funk ao techno, do drill ao pop e house.

Cultura
.
