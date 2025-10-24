Capa Jornal Amazônia
Gaby Amarantos é anunciada como embaixadora 'EQUAL' do Spotify 2025

Projeto busca dar maior visibilidade a mulheres da música, com apoio da plataforma entre outubro e dezembro

O Liberal
fonte

Cantora Gaby Amarantos (DIego Feroni)

A cantora Gaby Amarantos usou seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira (24) para divulgar que foi escolhida como embaixadora do programa EQUAL Brasil 2025, iniciativa da Spotify voltada à promoção da equidade de gênero na indústria da música. A publicação incluiu uma foto da artista paraense exibida nos telões da Times Square, em Nova York. 

O programa EQUAL da plataforma conjuga apoio e visibilidade para mulheres que atuam na música. Como embaixadora, Gaby receberá suporte ativo da plataforma entre outubro e dezembro e integrará a campanha global que destaca mulheres da música em múltiplos mercados. Essa ação considera dados como: apenas 35% dos artistas no mundo são mulheres, sendo 9,5% compositoras e 6,5% produtoras, segundo as informações fornecidas pela própria plataforma.

A parceria inclui o lançamento de uma playlist colaborativa criada com o Spotify, reunindo mulheres de todo o Brasil, com ênfase em artistas da região Norte. O programa EQUAL já contou com artistas como Raquel Reis e Tássia Reis, e agora a artista paraense se junta a esse grupo como embaixadora para o ano de 2025, assumindo o papel de representar mulheres na música e contribuir para a criação de melhores oportunidades no mercado.

