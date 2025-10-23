Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ator Fernando Fecchio morre aos 45 anos

Estadão Conteúdo

O ator Fernando Fecchio morreu aos 45 anos nesta quinta-feira, 23. Ele era integrante do grupo teatral de comédia Parlapatões, que divulgou a notícia nas redes sociais.

"Estamos tristes. Perdemos Fernando Fecchio. Sempre é de repente. Sempre é no susto. E quando é alguém especialmente alegre, parece que fica mais difícil. Perdemos um Parlapatão que se jorrou e pulsou energia, dentro e fora de cena. Fecchio amado por toda trupe, bom de bagunça e afiado na cena, fez uma legião de amigos e amigas", diz nota publicada no Instagram.

A causa da morte não foi revelada.

Nelson Baskerville, diretor que trabalhou com o ator em três espetáculos, também prestou uma homenagem ao colega. "Foi um ator incrível e topava tudo ... Vá em paz, querido, estamos aqui para honrá-lo e repartir sua memória nessa delicada arte tão efêmera. Te amo."

Quem foi Fernando Fecchio

Nascido em São Paulo, Fernando Fecchio se tornou ator após se formar no Teatro Escola Célia Helena. Sua carreira começou em 1999, quando atuou na peça Te Amo Amazônia.

Com Baskerville, trabalhou em três espetáculos: A Geladeira, Camino Real e 17 X Nelson, inspirado na obra de Nelson Rodrigues.

Além de atuar em peças teatrais, Fecchio ficou conhecido pela série Descolados (2009), da MTV Brasil. Também atuou nos filmes A Comédia Divina, Seja o que Deus Quiser e Fucking Different São Paulo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FERNANDO FECCHIO

MORTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

CULTURA

Natura Musical: Criação de aparelhagem, álbuns e turnês de artistas do Pará são contemplados

Na curadoria, a cantora paraense Raidol analisou os projetos inscritos do Pará, esteve entre os curadores.

23.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

23.10.25 9h00

SORTEIO

Quando vai ser o último sorteio do Global Citizen Festival? Saiba como garantir ingressos gratuitos

Veja como participar e tentar um par de ingressos para o festival que terá Anitta, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay

23.10.25 8h00

CONHEÇA

Quem é Charlie Puth? Conheça o cantor internacional confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia

Cantor norte-americano Charlie Puth é confirmado no festival, que acontece em 1º de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém

23.10.25 9h05

ACABOU

Yasmin Santos comenta fim do noivado com Maria Venture: 'não sabia o que sentir'

Término anunciado inicialmente por Maria, que depois apagou o pronunciamento

23.10.25 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda