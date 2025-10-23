Ator Fernando Fecchio morre aos 45 anos

O ator Fernando Fecchio morreu aos 45 anos nesta quinta-feira, 23. Ele era integrante do grupo teatral de comédia Parlapatões, que divulgou a notícia nas redes sociais.

"Estamos tristes. Perdemos Fernando Fecchio. Sempre é de repente. Sempre é no susto. E quando é alguém especialmente alegre, parece que fica mais difícil. Perdemos um Parlapatão que se jorrou e pulsou energia, dentro e fora de cena. Fecchio amado por toda trupe, bom de bagunça e afiado na cena, fez uma legião de amigos e amigas", diz nota publicada no Instagram.

A causa da morte não foi revelada.

Nelson Baskerville, diretor que trabalhou com o ator em três espetáculos, também prestou uma homenagem ao colega. "Foi um ator incrível e topava tudo ... Vá em paz, querido, estamos aqui para honrá-lo e repartir sua memória nessa delicada arte tão efêmera. Te amo."

Quem foi Fernando Fecchio

Nascido em São Paulo, Fernando Fecchio se tornou ator após se formar no Teatro Escola Célia Helena. Sua carreira começou em 1999, quando atuou na peça Te Amo Amazônia.

Com Baskerville, trabalhou em três espetáculos: A Geladeira, Camino Real e 17 X Nelson, inspirado na obra de Nelson Rodrigues.

Além de atuar em peças teatrais, Fecchio ficou conhecido pela série Descolados (2009), da MTV Brasil. Também atuou nos filmes A Comédia Divina, Seja o que Deus Quiser e Fucking Different São Paulo.

