Lembra dele? Veja como está Carlos Moreno, o 'Garoto Bombril', hoje

Décadas se passaram, mas o rosto e a voz inconfundíveis de Carlos Moreno, o eterno “Garoto Bombril”, continuam sendo imediatamente reconhecidos por milhões de brasileiros. Ícone de uma das campanhas publicitárias mais longas da história, o ator marcou gerações ao estrelar os comerciais da marca de palha de aço que atravessaram mais de três décadas.

Muitos ainda se perguntam: “Por onde anda Carlos Moreno?”. Aos 71 anos, ele segue ativo e discretamente envolvido com o mundo artístico.

A trajetória de Carlos Moreno começou bem antes do estrelato publicitário. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, ele já se destacava no teatro nos anos 70, integrando o grupo Pod Minoga. Foi o diretor Andrés Bukowinski quem o indicou para a campanha da Bombril em 1978, após selecionar Moreno entre mais de 40 candidatos.

O que era para ser um contrato curto se transformou em uma colaboração de 35 anos, com mais de 340 comerciais, garantindo a ele uma menção no Guinness Book como a campanha publicitária mais longa do mundo estrelada pelo mesmo ator.

Além da marca de palha de aço, Carlos construiu uma carreira diversificada na televisão e no teatro. Participou do clássico programa infantil Rá-Tim-Bum (TV Cultura, 1989) e, mais recentemente, integrou o elenco da websérie Alô?! Alô?! Planeta Terra Chamando (2023). O ator também emprestou seu talento a campanhas publicitárias modernas, inclusive para marcas globais e séries como Stranger Things, da Netflix.

Mesmo com tantos feitos, Moreno mantém sua vida pessoal discreta. Suas redes sociais oficiais não foram encontradas. Veja como o ator está hoje, aos 71 anos:

