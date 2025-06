Lembra dele? Felipe Dylon vive cachorro em musical infantil e surpreende; veja fotos

Quem viveu os anos 2000 certamente se lembra do refrão chiclete da música "Musa do Verão". Dono do hit, o cantor Felipe Dylon, hoje com 37 anos, voltou aos holofotes neste fim de semana, mas em um papel inusitado: o de um cãozinho no musical infantil "Os Saltimbancos".

O espetáculo foi apresentado na festa junina Arraiá do Chico Bento, no Parque da Água Branca, em São Paulo. A montagem é produzida por Maria Lúcia Priolli, mãe do cantor. Vestido como o cachorro da história, Dylon interagiu com as crianças e arrancou aplausos do público.

VEJA MAIS

Ao final da apresentação, ele posou para fotos com os pequenos espectadores. Algumas mães se surpreenderam ao descobrir quem estava por trás da fantasia. “O cachorro era o Felipe Dylon!”, escreveu uma mulher nas redes sociais, acompanhada de uma foto do filho ao lado do artista.

A apresentação contou com uma presença da atriz Cláudia Raia, que levou o filho caçula, Luca, de 2 anos, para prestigiar o musical. Dylon fez questão de repostar o momento em suas redes sociais, agradecendo o carinho da amiga: “Amiga Claudia, tão querida, e seu rebento Luca tão lindo”. Confira fotos de Felipe Dylon em Os Saltimbancos:

Ídolo teen dos anos 2000, Felipe Dylon vira personagem infantil em "Os Saltimbancos" (Reprodução/Instagram)