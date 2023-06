Felipe Dylon revela ter tido romance com Sabrina Sato: 'Foi bacana'

Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o cantor Felipe Dylon revelou ter tido um romance com Sabrina Sato nos anos 2000, quando apresentava um programa de verão na MTV.

“Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo”, contou Felipe Dylon.

O entrevistado ainda disse ter 18 anos na época, e que rolou um clima durante uma entrevista do programa "Pânico", da Rede TV!, onde Sabrina fazia parte do elenco. “Eu apresentava o programa em São Paulo. Aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante”, completou. Por fim, Dylon deu um recado para Sabrina: “Você é 10”, disse.

O cantor fez sucesso com o público adolescente nos anos 2000 e viralizou com a música "Musa do Verão", de 2003, seu último álbum lançado foi em 2006, chamado "Em Outra Direção". Relembre os hits:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)