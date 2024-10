O que aconteceu com o ‘Garoto Bombril’, criado por Washington Olivetto?

Figura marcante da televisão brasileira, o ‘Garoto Bombril’ foi imortalizado na memória dos brasileiros que viveram entre os anos 1970 e 2000. Os comerciais criados pelo premiado publicitário Washington Olivetto, que faleceu no último domingo (13), aos 73 anos, deram fama ao ator Carlos Alberto Moreno.

Hoje com 70 anos, Moreno esteve presente nas propagandas da marca até 2017. A parceria se iniciou em 1978, quando Washington Olivetto criou a campanha e resolveu investir no ator como garoto-propaganda da marca.

Carlos Alberto Moreno, o 'Garoto Bombril' (Foto: Divulgação)

Antes, Moreno era urbanista. Ele se formou em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e fez pós-graduação nos Estados Unidos. Na época em que se tornou o ‘Garoto Bombril’, ele morava em Nova York e vinha ao Brasil só para gravar os comerciais.

O sucesso foi tanto que Moreno ficou à frente dos comerciais da empresa por quase 39 anos. Em 1994, inclusive, o ‘Garoto Bombril’ entrou para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, pela campanha publicitária por mais tempo no ar na história. Estima-se que Moreno tenha protagonizado quase 400 propagandas pela marca na TV.

A parceria teve uma pausa no fim em 2004, com o encerramento do contrato do ator com a Bombril. No entanto, retornou em 2006, onde ficou por cinco anos. Depois disso, ele passou a fazer comerciais pontuais.

Além do papel como 'Garoto Bombril', Carlos Alberto Moreno também se tornou conhecido como personagem Euclides, do programa "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, de 1989.

Atualmente, ele continua trabalhando como ator e segue fazendo comerciais para outras marcas. Em 2019, ele estrelou uma campanha da Netflix, em colaboração com a Bombril, e, em 2021, esteve em uma campanha para uma universidade.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)