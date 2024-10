Fernanda Torres reberá homenagem no Critics Choice Awards

Uma das principais premiações do cinema mundial, o Critics Choice Awards, anunciou nesta quarta-feira (9), que fará uma homenagem à atriz Fernanda Torres na 4ª edição da Celebração do Cinema e da Televisão Latina, que ocorre no dia 22 de outubro, em Los Angeles, nos EUA.

A artista brasileira foi eleita como 'Melhor Atriz em Filme Internacional' por sua performance no longa 'Ainda Estou Aqui', do diretor Walter Salles, que concorre a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

"Essa celebração honra performances e trabalhos de destaque, tanto em frente ou por trás das câmeras, da comunidade latina no entretenimento", declarou o Critics Choice Awards na legenda da publicação nas redes sociais onde anunciou a homenagem.

Confira a postagem:

Além de Fernanda, outras estrelas de origem latina serão homenageadas no evento, como Zoe Saldaña, vencedora de um prêmio especial por inovação, e Pablo Larraín, que recebeu o troféu de 'Melhor Diretor de Filme' pelo filme ‘Maria’, estrelado por Angelina Jolie.

Diferente do Oscar, o Critics Choice Awards é uma premiação em que apenas críticos de cinema e televisão podem votar e escolher seus favoritos no ano. “Ainda estou aqui” tem sido um grande destaque no mercado internacional e já chega em 89% de aprovação no Rotten Tomatoes, famoso site agregador de críticas internacionais. Com Selton Mello e Fernanda Montenegro no elenco, a produção chega às salas de cinema no Brasil no dia 7 de novembro.

Veja o trailer:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)