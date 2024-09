Novela 'Volta por Cima' traz colaboração de escritor paraense e retrata cotidiano brasileiro

Nesta segunda-feira (30/09), a TV Globo estreia sua nova novela das 19h, "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, conhecida por sucessos como "Pega Pega" e "Cara e Coragem". A trama substituirá "Família É Tudo" e promete trazer uma história de superação, com personagens que representam o cotidiano de muitos brasileiros, repletos de desafios e esperança. O folhetim conta com colaboração do ator e escritor paraense Wendell Bendelack, Isadora Wilkinson e Juliana Peres.

Embora tenha uma pegada leve, característica do horário do folhetim, a novela abordará questões sociais importantes. Além de entreter o público com histórias emocionantes, também promete levantar debates relevantes, como as dificuldades enfrentadas por famílias de baixa renda, a luta por melhores condições de trabalho e os conflitos geracionais.

A novela acompanha a vida de Madalena, interpretada por Jéssica Ellen, que, após a morte do pai e a descoberta de uma grave doença no coração da mãe, se torna o pilar de sua família. Madá, como é chamada, precisará enfrentar as dificuldades do dia a dia, sustentar a casa e cuidar de sua irmã adolescente, Tati (Bia Santana), ao mesmo tempo que tenta descobrir seu propósito na vida. Além de vender roupas de ginástica produzidas pela mãe, Doralice (Teresa Seiblitz), Madá carrega consigo a resiliência e alegria que herdou de seu pai, Lindomar, vivido por MV Bill.

Elenco do novo folhetim se reuniu em uma coletiva na noite de hoje (Foto/Amanda Martins/O Liberal)

Ambientada na Vila Cambucá, um bairro fictício do subúrbio carioca, e tem como pano de fundo uma empresa de ônibus, a Viação Formosa, onde Jão, personagem de Fabrício Boliveira, trabalha. Jão começou como cobrador e agora luta para conquistar uma posição de destaque, apesar das dificuldades. A aproximação entre ele e Madá ocorrerá após uma fatalidade que muda o rumo da família de Madalena.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a autora Claudia Souto destacou que a inspiração para "Volta Por Cima" veio da observação do cotidiano brasileiro. "A novela fala sobre pessoas que poderíamos cruzar na rua. É uma trama que reflete a realidade de muitos brasileiros, que acordam todos os dias com a vontade de dar a volta por cima", afirmou.

Claudia também comentou que o ônibus, como transporte central da novela, é um símbolo importante, representando o Brasil que ela quer retratar na trama. "O ônibus é um transporte de milhões de brasileiros e reflete muitas histórias de vida”, acrescentou a escritora.

Na trama, a empresa é comandada por Edson Bacelar (Aílton Graça) desde que herdou do pai o negócio. Ainda jovem, Edson começou a trabalhar na viação e, durante a vida, passou por todos os setores para poder conhecer o funcionamento da empresa.

IDENTIFICAÇÃO

Jéssica Ellen, que vive sua primeira protagonista, falou sobre a importância de Madá na sua carreira. "É uma responsabilidade grande, mas estou me divertindo muito. Acho que a Madá tem uma trajetória de superação que vai gerar muita identificação com o público. Ela representa a força e a alegria do brasileiro”, destacou a atriz.

Tati (Bia Santana), personagem de "Volta Por Cima", é apaixonada pela cultura sul-coreana (Reprodução / Globo)

A novela também traz uma diversidade de personagens e realidades, representando os diferentes "Brasis". Além de Madá e sua família, há personagens como Sidney, vivido por Adanilo, que representa o Norte do país, e Jayme, interpretado por Juliano Cazarré, que vem do Sul.

Claudia Souto ressalta que essa pluralidade é um dos pontos centrais da trama. "A novela vai mostrar vários Brasis, desde as famílias mais simples até os núcleos mais abastados, sempre com muita diversidade e representatividade”, afirmou a autora.

MV Bill, que vive Lindomar, também expressou entusiasmo pela sua participação na trama. Completando 50 anos, ele vê o convite para a novela como um presente de aniversário e está criando um samba-rap para eternizar seu personagem. "Acho que ele é um personagem muito forte e pode acabar voltando em alguma memória", disse misterioso. A música irá ao ar no dia que estreia a novela.

APOSTAS

Outro aspecto da trama que chamará atenção do público jovem é a representação de diferentes culturas, incluindo personagens descendentes de asiáticos e a popularidade dos k-dramas, refletida na personagem Tati. "Estou apaixonada e não quero mais sair desse universo", revelou Bia Santana.

O ator e influenciador Allan Jeon, fará parte de um núcleo curioso, que vai abordar a cultura da Coreia do Sul na produção. Ele interpretará Jin Kown, um rapaz de origem sul-coreana que aparece no bairro fictício onde se passa a trama, em busca de emprego.

Allan Jeon interpreta Jin, a grande paixão de Tati (Bia Santana) (Reprodução / Globo)

O menino acaba despertando o interesse de Tati, que o vê como um astro de k-drama. “Eu fico honrado pela oportunidade de fazer esse papel e trazer uma representatividade asiática, era uma coisa que eu sentia falta de ver nas televisões”, disse Allan.

Além de Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira, o elenco conta com nomes como Amaury Lorenzo, Milhem Cortaz, que interpreta Osmar, o irmão de Doralice (Teresa Seiblitz), Drica Moraes, Betty Faria, Rodrigo Fagundes, Viviane Araujó. A direção artística fica a cargo de André Câmara, responsável por sucessos recentes como "Amor Perfeito".

Novo folhetim escrito por Claudia Souto dará destaque ao subúrbio carioca e reúne atores de vários estados do Brasil (Foto/Amanda Martins/O Liberal)