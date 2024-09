Volta Por Cima: Claudia Souto se inspirou no povo brasileiro para escrever novela das 7

Para celebrar "Volta Por Cima", a próxima novela das sete da TV Globo, a autora Claudia Souto se reuniu com o elenco e a imprensa nos Estúdios Globo nesta terça (24) e deu detalhes sobre o projeto que tem, entre as inspirações, o cotidiano do brasileiro. A carioca conversou com O Liberal durante o encontro, que acontece na cidade cenográfica de Vila Cambucá, bairro fictício do subúrbio carioca onde se passa a novela, e explicou como surgiu a ideia.

"A maior inspiração que tive para escrever 'Volta Por Cima' foi a observação do nosso povo mesmo, de nós. É uma novela sobre pessoas que a gente podia cruzar na rua. Eu sou uma pessoa nascida na Tijuca, que é um bairro bem simples do Rio de Janeiro. Minha mãe era do subúrbio, ela nasceu em Bangu. É uma novela próxima da minha origem, apesar de já termos caminhado tanto para a frente, é uma novela que fala muito do meu coração", disse.

Na nova trama, a empresa de ônibus "Viação Formosa" será um dos principais núcleos e cenários. Para isso, Claudia disse ter relembrado o passado e voltou a andar de ônibus, como fazia durante a juventude.

"Voltei a andar de ônibus para fazer pesquisa e relembrar tudo o que vivi dentro dos ônibus no Rio de Janeiro. O ônibus é o transporte do brasileiro e a gente vai mostrar muita coisa que acontece, tristes e felizes, dentro dele."

Segundo Claudia, a ideia é mostrar um pouco de cada parte do Brasil e, para isso, a autora escalou um elenco que conta com atores de várias regiões, entre eles, o paraense Wendell Bendelack, com quem trabalha pela terceira vez.

"Wendell é um grande parceiro meu de texto e de aspirações de vida. É a terceira novela que ele está comigo e fomos indicados ao Emmy. Ele é um talento de Belém, que a gente ganhou para o Brasil inteiro. Eu amo o Wendell!", explica a roteirista.