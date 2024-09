Mania de Você estreia com elenco estrela e trama cheia de mistérios e surpresas

Nesta segunda-feira (09), estreia no horário das 21, da TV Globo, a novela Mania de Você. A trama é criada e escrita por João Emanuel Carneiro e tem direção artística de Carlos Araujo. A é bastante premiada por sucessos da dramaturgia, como a recente ‘Todas as Flores’.

Nicolas Prattes retorna às novelas e repete a parceria com o autor João Emanuel Carneiro. Em Mania de Você ele vive Rudá, um "mocinho selvagem” e ativista ambiental que mora em uma comunidade caiçara.

“O Rudá é um ser da natureza e ambientalista que solta animais silvestres. Ele é essa pessoa intuitiva, de um universo diferente dos outros personagens da novela. Ele é basicamente um bom selvagem”, explica João Emanuel Carneiro.

O personagem vai precisar lidar com relações amorosas. Rudá namora Luma (Agatha Moreira) desde a infância, mas se verá perdidamente apaixonado por Viola (Gabz). O ambientalista ainda viverá em embate com Molina (Rodrigo Lombardi) e terá um acerto de contas com Mavi (Chay Suede), por conta da sua paixão por Viola.

“Assistindo a novela vamos acreditar nesse amor. Estou muito ansioso para essa novela começar, os resumos e trailers vão saindo e é muito legal ver a curiosidade do público, mas vai ser muito legal ver também a resposta disso. Estou muito curioso porque o Rudá para mim é um mistério gigantesco, toda hora eu repito que não sei de onde eu vim, não tenho mãe e nem pai, eu tenho uma tia. O João adora fazer reviravoltas, surpresas e segredos. Então, o que protege o Rudá e faz com que os personagens o ataque, é o sinceríssimo. Ele é sincero. Não tem mentira, ele não se esquiva, ele não tem a malícia da cidade grande. É um cara que não sabe o que é trânsito, que é da terra, e quem é assim tem os sentidos muito vivos, muito aguçado, o Rudá tem os chakras abertos para o mundo. Esse mistério tem me fascinado para fazer”, analisa Prattes.

m conversa com o elenco, na festa de lançamento da novela, que ocorreu no mês de agosto, no Rio de Janeiro, e o Grupo Liberal estava presente, os atores falavam muito sobre os mistérios dos seus personagens. Inclusive, muitos disseram não saber informações maiores sobre a trama.

“O Rudá tem sido o maior desafio que eu já tive, fazer novela precisa de um tempo muito grande, são 10 meses. E o João só entregou para a gente até o capítulo 80, e eu estou gravando o capítulo 15. É como se no subtexto tivesse alguma coisa que ele sussurrasse para a gente e falasse assim: ‘dá o seu melhor, mas presta atenção que vai virar’. E vira! Ele promete e entrega. A gente fica muito vivo e com vontade”, finaliza o ator.

Carlos Araujo também destaca toda essa surpresa e mistério que envolve a escrita de João Emanuel Carneiro. Mania de Você promete um desenrolar para surpreender o público.

“Como em todas as obras do João Emanuel Carneiro, o público pode esperar muitas surpresas e uma permanente dualidade. Temos camadas dos personagens que vão se revelando aos poucos ao longo dos capítulos. Em termos de conceito artístico, isso também é um norteador: toda a leveza da atmosfera de Angra dos Reis e suas praias paradisíacas contrasta com a tensão dos mistérios da trama. Assim como a gastronomia, evocando sensações de conforto e prazer em torno de personagens que lidam com sentimentos absolutamente opostos. Tentamos traduzir isso em belas imagens, em closes que 'falam', na trilha sonora e nas diferentes áreas da produção que vão conduzir quem acompanha a história a esse universo”, declara o diretor artístico.

Samuel Assis também está empolgadíssimo com a trama. Fazendo a sua estreia no horário nobre, ele será Daniel Fisher, personagem que se envolverá com Michelle (Alanis Guillen) e entra na segunda fase da novela. O ator fez grande sucesso como o Ben de Vai na fé (20023).

“A minha expectativa está a mil, até porque não li muita coisa ainda. Como eu entro lá para frente, acabei de receber alguns capítulos e estou correndo contra o tempo. Mas sei lá, acho que a ficha ainda não caiu, primeiro porque eu sempre quis fazer uma novela das 21h e segundo, porque eu sou muito fanático por João Emanuel, e terceiro, que assim, não caiu a ficha. Eu fico lendo e penso: ‘Meu Deus, eu vou entrar nisso aqui. Além disso, tem um elenco que eu amo muito de paixão, que sou fã a vida inteira”, diz Samuel.

O ator também falou sobre os mistérios que envolvem Daniel, ele destaca ainda que o seu personagem já tem esse ar misterioso, mas é um cara do bem. “Até que se prove o contrário, ele é do bem. Mas ele tem esse mistério e é solitário, completamente diferente de mim, que vivo de renca (confusão). Ele é viúvo, mas é um cara do amor e vai rolar aí uma paixão forte”, explica.