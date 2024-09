Viviane Araujo e Ailton Graça celebram parceria de sucesso em nova novela da Globo

Dez anos depois do sucesso da dupla Naná (Viviane Araujo) e Xana (Ailton Graça), na novela Império, a dupla volta em uma nova trama, com novos personagens e em uma nova relação. Agora eles vivem os ricaços Edson e Rosana Bacelar, na nova novela das 7, “Volta por Cima”, que estreia dia 30 de setembro, no lugar de "Família É Tudo".

Na trama, Edson é um poderoso empresário, dono da Viação Formosa, empresa de ônibus herdada do pai, onde trabalha parte dos personagens da trama. Ele é casado com Rosana, ex-rainha de bateria, que passa o tempo se dividindo entre a academia de ginástica e as clínicas de estética, em busca de uma juventude eterna.

A parceria entre os dois tem animado o público.

“Eu acho que essa parceria foi de sucesso porque está se repetindo né? É porque foi legal e deu certo na primeira vez, isso me deixa muito feliz e mais motivada e animada em fazer esse novo trabalho. Ter essa parceria com o Ailton, que além de ser um amigo pessoal, é um parceiro de cena que troca com você a todo momento, a gente tem essa sinergia. Deu certo em Império e espero que continue dando certo”, disse Viviane em coletiva à imprensa virtual.

Ailton também está animadíssimo em trabalhar novamente com a atriz e é só elogios a esta parceria de sucesso.

“Tem sido uma delícia fazer esse trabalho de novo com a minha irmã Vivi, que eu amo. Essa novela, com texto da Claudia Souto, possibilitada a oportunidade da construção desse novo personagem, que não tem nada a ver com a Xana. A gente tem a possibilidade de brincar com uma pitada de humor, mas que tem um pouquinho de melodrama. Quem for assistir essa novela vai se divertir com esse casal”, pontua o ator.

Ailton ainda revela o bordão da família Bacelar: “Eu sou riccooo...”.

Ricos, os Bacelar tem uma vida regada a dinheiro e luxos, mas Edson mantém os mesmos hábitos simples que tinha quando novo. A sua ostentação chega com a parceria da mulher que transita em alguma festa ou evento chique da cidade. Lugares que ele não gosta por não se sentir à vontade, mas que frequenta para agradá-la.

Rosana é cria do subúrbio, mas agora que mora na Barra da Tijuca, usa grifes na tentativa de atestar que hoje pertence à elite, situação tão almejada por ela. Rosana é afrontosa e não leva desaforo pra casa.

‘Volta por Cima’ é uma novela criada e escrita por Claudia Souto, com colaboração do paraense Wendell Bendelack, Julia laks, Isadora Wilkinson e Juliana Peres. A novela tem direção artística de André Câmara e direção geral de Caetano Caruso. A produção é de Andrea Kelly e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.