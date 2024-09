Viviane Araújo comemora parceria com Aílton Graça em 'Volta Por Cima'

Após o sucesso em Império, Viviane Araújo e Aílton Graça retornam juntos às telinhas para "Volta Por Cima", nova novela das sete. A dupla dará vida ao casal Edson e Rosana Bacelar dez anos depois do sucesso dos personagens Naná e Xana, que conquistaram o público na antiga novela das nove. Segundo Viviane, esta nova parceria com Ailton vai engrandecer ainda mais a história que os dois possuem juntos.

"Trabalhar com uma pessoa que você já se identifica, tem uma química, isso é incrível. O trabalho fica melhor do que já é. É uma parceria que deu certo e que, tenho certeza, as pessoas vão amar novamente", garantiu a atriz.

Viviane conta que sempre tenta conversar bastante com o parceiro de cena, para criar ainda mais conexão durante as filmagens. Na trama, Graça interpreta um poderoso empresário, dono de da Viação, onde trabalha parte dos personagens da trama. Ele é casado com Rosana, ex-rainha de bateria, que divide o tempo entre a academia de ginástica e as clínicas de estética.

"O Ailton é muito companheiro. A gente sempre tenta criar algo na hora da cena. Essa parceria deu certo e só engrandece", comemora.