Protagonistas da novela 'Volta Por Cima' se reúnem em evento nesta terça (24)

Os protagonistas de Volta por Cima, nova novela das sete da TV Globo, escrita pela carioca Claudia Souto, se reuniram em um evento no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (24/9). Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, os atores MV Bill e Fabrício Boliveira comemoraram seus respectivos papeis e afirmaram que existem muitas semelhanças entre a obra e suas realidades.

MV Bill retorna para dar vida a Lindomar, na segunda novela da carreira e comemora o convite. "Esse retorno às novelas está sendo muito bom e chega no momento em que estou completando 50 anos. Não cheguei a fazer uma festa de aniversário, mas, quando recebi esse convite, falei: ‘esse é o meu presente’. Ao receber as falas vi que aqui tinha coisas que eu diria para um filho meu. Eu me identifiquei e percebi que tenho muito a ver com ele e com as lições de vida que ele dá em cena", adianta MV Bill.

Apesar de ter uma passagem breve no folhetim, o rapper garante que descobriu uma forma de eternizar seu personagem, além de adiantar que ele poderá ser lembrado em cenas futuras.

"Percebi que o personagem tem um tempo de vida curto pelas coisas que acontecem com ele. Eu criei uma forma de eternizá-lo. Dentro de uma das trocas de roupas no camarim, vi escrito ‘Lindomar - roupas de samba’ e fiz um samba-rap para ele, que vou estrear no mesmo dia da novela. É um personagem muito forte e pode voltar na memória de alguém. Se não voltar, através da música acabará ficando eternizado, mostrando a felicidade que ele teve durante a novela", conta.

Já Fabrício interpretará Jão, o protagonista masculino da novela. De acordo com o ator, o personagem será uma porta para discutir alguns privilégios e enfrentamentos que fazem parte da realidade de boa parte da população brasileira.

"A novela cria um universo de várias identificações, como a questão das mulheres que são mães solo, um número enorme, infelizmente. A gente vai discutir também questões com o masculino, que assume esse lugar da paternidade, então teremos debates interessantes sobre essa relação que vemos em nosso País", explica.