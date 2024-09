Apaixonado por Belém, Amaury Lorenzo diz que é um cidadão paraense: 'Fico emocionado'

Prestes a interpretar o personagem Chico na novela "Volta Por Cima", o ator Amaury Lorenzo relembrou momentos da sua viagem ao Pará, em maio deste ano, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. Ao dizer que se encantou com a cultura do estado, o galã agradeceu aos paraenses pelo carinho e disse que deseja retornar o mais breve possível.

"Eu não tinha vontade de sair [da festa da aparelhagem Crocodilo]. Eu sou um homem paraense. Depois daquele dia, do carinho, sem falar na culinária, os peixes que eu comi. Belém, me aguarde. Eu fiquei apaixonada por Belém. Fiquem ligados!", se declara o ator.

Amaury relembrou que, na época em que estava em Belém, foi exibido o tecnobrega na Dança dos Famosos. Na época, o ator dançou o ritmo paraense no quadro do Domingão e recebeu muitos elogios nas ruas da capital paraense.

"Que energia maravilhosa os amigos de Belém têm. As pessoas me paravam nas ruas e dizendo que me viram dançar as suas músicas. Eu fiquei muito honrado de tratar da cultura do Pará, com muito respeito e carinho", diz o ator.