Volta Por Cima: confira detalhes da festa de lançamento da nova novela da TV Globo

Na noite desta terça-feira (24), o elenco de "Volta por Cima", próxima novela das sete, se reuniu nos Estúdios Globo, na Zone Oeste do Rio de Janeiro, para lançar o folhetim junto à imprensa. Com estreia marcada para o próximo dia 30, o novo trabalho escrito por Claudia Souto conta com nomes como Jessica Ellen, Fabrício Boliveira, Amaury Lorenzo, Betty Faria, Drica Moraes, Juliana Alves, Viviane Araújo, Aílton Graça e MV Bill.

O evento aconteceu na cidade cenográfica de Vila Cambucá, bairro fictício do subúrbio carioca, onde se passará a novela. A trama terá no núcleo principal os trabalhadores e proprietários da Viação Formosa, empresa de ônibus fictícia com sede no subúrbio do Rio de Janeiro.

Subúrbio do Rio de Janeiro

A noite reuniu vários atores dos núcleos da trama, que representará o cotidiano dos brasileiros que se esforçam diariamente para atravessar as adversidades da vida e ir em busca dos seus sonhos. Em entrevista ao Grupo Liberal, Claudia Souto, autora da trama, explicou que o roteiro está diretamente ligado com seu passado vivenciado no subúrbio do Rio de Janeiro.

"A maior inspiração que tive para escrever 'Volta Por Cima' foi a observação do nosso povo mesmo, de nós. É uma novela sobre pessoas que a gente podia cruzar na rua. Eu sou uma pessoa nascida na Tijuca, que é um bairro bem simples do Rio de Janeiro. Minha mãe era do subúrbio, ela nasceu em Bangu. É uma novela próxima da minha origem, apesar de já termos caminhado tanto para a frente, é uma novela que fala muito do meu coração", contou.

Também esteve presente na festa de lançamento a atriz Viviane Araújo, que está animada com a nova personagem, par de Ailton Graça. Os dois agora atuam juntos dez anos após o sucesso de Naná e Xana, personagens da novela Império, e prometem conquistar o público outra vez.

"Trabalhar com uma pessoa que você já se identifica, tem uma química, isso é incrível. O trabalho fica melhor do que já é. É uma parceria que deu certo e que, tenho certeza, as pessoas vão amar novamente", garantiu a atriz.

Juliana Alves também participou do evento de lançamento e explicou detalhes sobre a sua personagem chamada Cida. De acordo com a atriz, Cida é o tipo de pessoa que todos querem ter por perto, seja como amiga ou parceira na vida.

"A Cida é uma mulher que enfrenta uma profissão que hoje já é muito difundida entre as mulheres, mas ela ainda está em um ambiente muito masculino. Ela, com muita personalidade, talento e responsabilidade, enfrenta e se coloca de maneira muito leve diante das dificuldades que enfrenta no dia. É uma mãe solo que cuida do filho com muito amor e cuidado, que está começando a se permitir e a achar um caminho mais feliz para ela", disse.

Anos após estrear como ator, MV Bill retorna para dar vida a Lindomar, e comemora o convite. "Esse retorno às novelas está sendo muito bom e chega no momento em que estou completando 50 anos. Não cheguei a fazer uma festa de aniversário, mas, quando recebi esse convite, falei: ‘esse é o meu presente’. Ao receber as falas vi que aqui tinha coisas que eu diria para um filho meu. Eu me identifiquei e percebi que tenho muito a ver com ele e com as lições de vida que ele dá em cena."

Integrando o elenco principal, Fabrício Boliveira interpreta Jão, o protagonista masculino da novela. De acordo com o ator, o personagem será uma porta para discutir alguns privilégios e enfrentamentos que fazem parte da realidade de boa parte da população brasileira.

"A novela cria um universo de várias identificações, como a questão das mulheres que são mães solo, um número enorme, infelizmente. A gente vai discutir também questões com o masculino, que assume esse lugar da paternidade, então teremos debates interessantes sobre essa relação que vemos em nosso País", explica.

Amor pelo Pará

Durante o evento, o ator Amaury Lorenzo, intérprete de Chico, falou sobre a relação amistosa que tem com o Pará, especialmente com Belém, para onde viajou em maio deste ano a convite da cantora Gaby Amarantos.

"Eu não tinha vontade de sair [da festa da aparelhagem Crocodilo]. Eu sou um homem paraense. Depois daquele dia, do carinho, sem falar na culinária, os peixes que eu comi. Belém, me aguarde. Eu fiquei apaixonada por Belém. Fiquem ligados!", se declarou o ator.

"Que energia maravilhosa os amigos de Belém têm. As pessoas me paravam nas ruas e dizendo que me viram dançar as suas músicas. Eu fiquei muito honrado de tratar da cultura do Pará, com muito respeito e carinho", complementou.