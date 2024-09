Personagem ‘dorameira’ é aposta em ‘Volta Por Cima’, nova novela da TV Globo

Os doramas, produções audiovisuais do leste e sudeste da Ásia, têm feito sucesso no Brasil. A febre “dorameira” chegou aos folhetins da TV Globo com aposta na nova novela das sete, “Volta Por Cima”. Na trama, a personagem Tati, interpretada por Bia Santana, é apaixonada por K-dramas — doramas da Coreia do Sul.

Além dos K-dramas, Tati também adora K-pop, gênero musical sul-coreano. A personagem é irmã da protagonista, Madalena (também chamada de Madá), vivida pela atriz Jéssica Ellen. A adolescente está no ensino médio e é filha de Lindomar (MV Bill) e Doralice (Tereza Seiblitz).

Tati (Bia Santana), Doralice (Tereza Seiblitz), Lindomar (MV Bill) e Madá (Jéssica Ellen) (Reprodução / Globo)

Tati é apaixonada por Jin (Allan Jeon), um ator de doramas. Um dia, enquanto está na rua, ela o vê em um ônibus do seu bairro. Chocada com a presença de Jin no Rio de Janeiro, Tati descobre que ele está no Brasil à procura de emprego e acredita que pode se aproximar do rapaz.

Allan Jeon interpreta Jin, a grande paixão de Tati (Bia Santana) (Reprodução / Globo)

A novela “Volta Por Cima” estreia nesta segunda-feira, 30 de setembro, e substitui “Família É Tudo”. A nova trama das sete conta com Juliana Alves, Adanilo, Lellê, Ailton Graça, Viviane Araújo, Drica Moraes, Betty Faria e Rodrigo Fagundes.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)