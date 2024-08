Servindo ao exército sul-coreano, Jungkook, do BTS, ganhará documentário

Na última semana, o cantor Jungkook, integrante do grupo de k-pop BTS, usou suas redes sociais para anunciar o lançamento de seu próprio filme. Nesta quarta-feira (14), a empresa responsável por gerenciar a carreira do artista, a Big Hit Music, revelou que a produção se trata de um documentário e deve chegar aos cinemas no dia 18 de setembro deste ano.

Intitulado "JUNGKOOK: I AM STILL”, o longa deverá acompanhar o cantor sul-coreano durante os oito meses de produção do seu aclamado álbum solo, “GOLDEN”. Segundo informações do Soompi, o documentário contará com entrevistas exclusivas e filmagens de bastidores, além de apresentações eletrizantes em shows.

Com o anúncio da data de estreia, foi divulgado o pôster da produção e um vídeo onde Jungkook convida os fãs ao redor do mundo para conferir o filme. Veja:

Atualmente, Jungkook está realizando o serviço militar obrigatório no exército sul-coreano, assim como outros integrantes do BTS. O grupo só deverá se reunir em sua formação completa em 2025, quando todos forem liberados.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)