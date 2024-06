Jimin, do grupo BTS, anuncia retorno com o álbum solo 'MUSE'

De surpresa, o cantor Jimin, do grupo BTS, anunciou nesta segunda-feira (17), que irá retornar no dia 19 de julho com seu novo álbum solo, intitulado "MUSE".

O projeto foi anunciado através das redes sociais do grupo sul-coreano, com um vídeo onde o cantor aparece lendo uma partitura. Confira aqui:

Em março do ano passado, Jimin lançou seu primeiro disco solo, o "FACE", com seis faixas. Com o single do álbum, "Like Crazy", cantor se tornou o primeiro solista sul-coreano a liderar as paradas da Billboard.

VEJA MAIS

O BTS segue em pausa de suas atividades em grupo até pelo menos o começo de 2025, quando todos os integrantes tiverem cumprido o serviço militar obrigatório sul-coreano. Na última semana, o grupo se reuniu para comemorar a dispensa de Jin do exército sul-coreano. O integrante mais velho do grupo foi o primeiro a finalizar o serviço.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)