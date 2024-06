Álbum de Jimin, do BTS, terá dueto com Sofia Carson; confira a tracklist completa

Foi liberada, nesta quinta-feira (20), a tracklist completa do novo álbum solo do cantor Jimin, do grupo BTS. O que causou grande euforia nos fãs foi a revelação de que "MUSE" contará com parceria inédita com a cantora Sofia Carson. Assunto chegou aos assuntos mais comentados do antigo Twitter (atual X).

Sofia também é atriz, conhecida pelo seu trabalho nos filmes "Descendentes" e "Continência ao Amor". A canção de parceira dos dois artistas será a faixa 4 do álbum e leva o nome de "Slow Dance".

Projeto terá 7 canções e conta também com a participação do rapper Loco em uma das faixas. Lançamento do disco está programado para o dia 19 de julho.

Confira a tracklist completa:

“Rebirth (Intro)” “Interlude : Showtime” “Smeraldo Garden Marching Band” (feat. Loco) “Slow Dance” (feat. Sofia Carson) “Be Mine” “Who” “Closer Than This”

Em março do ano passado, Jimin lançou seu primeiro disco solo, o "FACE", com seis faixas. Com o single do álbum, "Like Crazy", cantor se tornou o primeiro solista sul-coreano a liderar as paradas da Billboard.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)