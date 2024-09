Influenciador ‘dorameiro’ visita Belém e brinca: ‘Tô todo empiriquitado’

O influenciador “dorameiro” Fabio Akira esteve em Belém, capital do Pará, nesse final de semana e brincou com o modo de falar paraense. Em vídeo publicado com a criadora de conteúdo Clara Shirai, Akira também comparou as vestimentas de um personagem de dorama com um “moleque doido” — gíria típica da região. Na cidade, o influenciador participou de um evento geek e passou pela Estação das Docas.

Akira fala sobre cultura asiática nas redes sociais, principalmente doramas, produções audiovisuais com características semelhantes a séries norte-americanas e europeias. No perfil @akidrama_, o influencer compartilha informações diversas sobre K-dramas, J-dramas, C-dramas e outros, incluindo produções BLs (Boys Love), estreias mensais e novidades de artistas.

Em Belém, nesse domingo (15), Akira foi atração no GeekLand Pará, evento voltado ao público fã de cultura geek. Após a programação, o influenciador se encontrou com fãs na Estação das Docas e, em seguida, finalizou a noite em um bar da capital. Nos stories, Akira compartilhou alguns registros e prometeu voltar: “Até logo, Belém.”

Enquanto esteve na cidade, o influencer foi acompanhado por Clara Shirai, que também fala sobre doramas nas redes sociais. A criadora de conteúdo aborda temáticas diversas e brinca com situações corriqueiras nas produções asiáticas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)