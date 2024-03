Doramas LGBTQIAP+: veja três dramas disponíveis no Viki

No universo dos doramas, obras originais do leste e sudeste da Ásia, a representatividade LGBTQIAP+ está presente, apesar do conservadorismo asiático. Chamados de BL (”boys love” - romances gays) e GL (”girls love” - romances lésbicos), as produções apresentam histórias de amor, dramas familiares e mistérios. Conheça três dramas LGBTQIAP+ disponíveis no Viki.

K-drama "Primeiro Amor, Novamente" (Reprodução)

Dorama BL “Primeiro Amor, Novamente” (K-drama)

Sinopse: Yeon Seok (Jin Gun) encontra o amor da sua vida, mas, devido a questões sociais, eles não ficam juntos. Devastado com a perda da sua grande paixão, ele não desiste de encontrá-la em outras vidas. Após 300 anos, Yeon Seok reencontra Ha Yeon (Jeon Chang Ha) - reencarnada como homem. Agora, ele precisa decidir entre desistir de um amor de três séculos ou vivê-lo.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

J-drama "Yuri Or Another" (Reprodução)

Dorama GL “Yuri or Another” (J-drama)

Sinopse: A jovem universitária Sinohara Yuri (Fumika Baba) vive sendo incomodada por um perseguidor. Quando decide se mudar, ela descobre que sua nova vizinha é Ninomiya Hairi (Kojima Fujiko), sua amiga do ensino fundamental. Com a passagem dos anos, a vida mudou e, agora, Sinohara e Ninomiya são pessoas diferentes.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

T-drama "Until We Meet Again" (Reprodução)

Dorama BL “Until We Meet Again” (T-drama)

Sinopse: Korn (Kao Noppakao Sechaphatthanakun), filho de um chefe da máfia perigoso, e Intouch (Earth Katsamonnat Namwirote), seu colega, se apaixonam. Mas, devido ao rigoroso conservadorismo tailandês, eles não podem ficar juntos. Após três décadas, Pharm Triwinij (Fluke Natouch Siripongthon) e Dean (Ohm Thitiwat Ritprasert) se conhecem e iniciam um relacionamento. Aos poucos, Pharm e Dean percebem que estão ligados de alguma maneira a Korn e Intouch.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)