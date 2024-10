Morre Cid Moreira, aos 97 anos; o jornalista e apresentador marcou a televisão

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 03, no Rio de Janeiro. Ele vinha tratando uma pneumonia. O apresentador e jornalista marcou a televisão brasileira com os trabalhos realizados por décadas na Globo. Ele apresentou o Jornal Nacional desde a estreia do telejornal, em setembro de 1969, até março de 1996, o que contabiliza 26 anos e quase sete meses de trabalho na produção, ao lado do também jornalista Sérgio Chapelin.

Dentre tantos anos de trabalho, Cid Moreira se destacou por ser o rosto e a voz do telejornal mais famoso do Brasil. Segundo seu depoimento no programa Memória Globo, ele apresentou o Jornal Nacional cerca de 8 mil vezes.

Cid Moreira nasceu no município de Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927. Ele completou 97 anos na última sexta-feira (27).

O apresentador iniciou a carreira no rádio em 1944, após um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. Entre 1944 e 1949, Cid trabalhou com a narração de comerciais até se mudar para São Paulo. Na capital paulista, ele trabalhou Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade.