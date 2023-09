Cid Moreira ao fazer 96 anos: 'Quero viver até os 150 para namorar minha mulher'

Ao celebrar seus 96 anos, Cid Moreira, ex-apresentador do Jornal Nacional, expressou seu desejo de viver até os 150 anos para desfrutar mais momentos ao lado de sua esposa, Fátima. O jornalista completou 96 anos nesta sexta-feira, 29, compartilhou seu desejo peculiar de viver até os 150 anos em entrevista ao site F5.

A razão é para que ele possa aproveitar mais momentos ao lado de sua esposa, Fátima. Apesar de seu aniversário, o jornalista mencionou que não é afeito a comemorações tradicionais, como festas e bolos. Por outro lado, Fátima já planeja uma celebração significativa quando Cid alcançar o marco de um século de vida.

Com 23 anos de casados, a relação do casal tem sido marcada por apoio mútuo. Fátima, em particular, tem desempenhado um papel fundamental na vida de Cid, auxiliando-o com sessões de diálise em casa devido a problemas renais. Além do apoio em questões de saúde, os dois colaboram em trabalhos comerciais e produção de vídeos para redes sociais, atividade que gera uma renda adicional para o casal.