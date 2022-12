Espetáculo de natal de Canaã dos Carajás tem narração de Cid Moreira

O clima de festa de final de ano já toma conta das cidades do interior do Pará e em Canaã dos Carajás, sudeste do estado, o Natal já chegou trazendo a magia e o encanto que marca o início das comemorações natalinas no município.

O lançamento do Natal Iluminado de Canaã dos Carajás aconteceu no último sabado, 26, com a entrega da decoração natalina à comunidade no Lago do Centro Administrativo. O espetáculo de luz e som “Natalis, a Criação”, inspirado na Bíblia sagrada, contou a história da criação e do nascimento de Jesus Cristo na Galiléia. Abrindo o evento, os alunos da Escola Municipal Tancredo Neves realizaram uma apresentação teatral e musical.

Além de encantar a decoração natalina da cidade ainda proporciona lazer para as famílias canaenses, com muitas luzes e esperança, após dois anos de momentos difíceis por causa da pandemia. A decoração conta com presépio, árvore de Natal, Papai Noel, iluminação das árvores e outros adereços que proporcionaram um momento mágico para a comunidade que prestigiou o lançamento.

Utilizando a técnica water screen, que projeta imagens em um espelho d’água, o show teve a narração de Cid Moreira e a participação de dançarinos e cantores do município. A prefeita do município, Josémira Gadelha, não escondeu a emoção e alegria em proporcionar para Canaã um dia tão especial. “Esse é um Natal que ficará na nossa história. Agora o Natal da família acontecerá todos os anos na nossa cidade. Esse ano trouxemos um espetáculo memorável que é realizado todos os anos em Gramado-RS. A nossa população merece sempre o melhor”, afirmou.

Moradores da cidade poderão assistir ao espetáculo de imagem, som e luz todos os sábados e domingos até o dia 25 de dezembro (Divulgação/ Diego Barbosa)

Quem prestigiou o evento natalino garantiu que saiu do local emocionado com a magia que o espetáculo proporcionou com um show de som, luz e imagem com o acender das luzes de Natal que encantou a população canaense.

O show teve duração de cerca de uma hora e encantou os presentes pela história e beleza das projeções. O espetáculo “Natalis, a Criação” ficará disponível à comunidade todos os sábados e domingos até o dia 25 de dezembro, exceto na véspera de Natal (24) que será antecipado para a sexta-feira (23). O evento acontecerá sempre no Lago do Centro Administrativo da Prefeitura de Canaã, às 20h.