Filho de Cid Moreira apresenta denúncia e pede prisão do pai por homofobia e infrações ao ECA

O filho de Cid Moreira, Roger Moreira, denunciou o pai por suposta prática de homofobia e por infrações ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), protocolando na Justiça um pedido de prisão do ex-apresentador do ‘Jornal Nacional’. As denúncias foram formalizadas no Ministério Público do Rio de Janeiro pelo advogado do jovem, Angelo Carbone. As informações são do Portal Terra.

Roger Moreira argumenta que após o casamento com Maria de Fátima Sampaio, Cid teria tentado desfazer a adoção de Roger pelo fato dele ser gay. Como não conseguiu encerrar o vínculo familiar, o jornalista teria tirado "tudo o que tinha dado para o filho sobreviver: o estúdio de gravações, a moradia". Além disso, ainda de acordo com a denúncia, Cid Moreira passou a delapidar o patrimônio, transferindo os bens para a esposa e terceiros.

O advogado Angelo Carbone relata outras supostas situações envolvendo Cid Moreira. "O mesmo não promoveu, na época, certas obrigações previstas pelo ECA. Impediu o filho de estudar, sem contar que manteve o menor consigo, levando-o a todos os locais que frequentava".

A queixa protocolada na Justiça diz também que Roger tinha que cumprir várias obrigações, como por exemplo acompanhar o pai em compromissos na TV, como gravações de programa, e frequentar lugares proibidos para menores: clubes à noite, alguns restaurantes e casa de jogos. Sob esses argumentos, o documento acusa Cid Moreira de não adotar um filho, mas um funcionário "para trabalhar para ele de graça".

Carbone afirma que Cid e a esposa ainda praticam estes crimes e que, caso seja comprovado durante a investigação, vai pedir a prisão do casal. Devido à idade do jornalista [94 anos], porém, a pena pode ser convertida em uma internação hospitalar.

O conflito familiar virou assunto na mídia em julho do ano passado, quando Roger Moreira acusou o pai de ter retirado seu nome do testamento. Pela lei brasileira, não é possível deserdar um filho. Outro filho de Cid, Rodrigo Moreira, também já pediu à Justiça a interdição do pai e a prisão da madrasta.