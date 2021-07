Em vídeo, Cid Moreira e esposa rebatem acusações de cárcere privado

Mais um capítulo sobre Cid Moreira foi publicado nesta quarta-feira (21). O próprio jornalista usou as redes sociais para rebater as acusações dos filhos sobre sua esposa, Fátima Sampaio. Ele aproveitou e negou a informação de que teria demência e era mantido em cárcere privado pela mulher.

"Claro, minha opinião é que sempre prevalece aqui. Eu não aceitaria viver com uma mulher se eu não tivesse essa autoridade".

Cid estava ao lado da esposa, em uma mesa de jantar: "Ih, amore mio, o negócio tá feio para mim lá fora, hein?", disse a esposa Fátima. O jornalista de 93 anos responde: "Não sei por quê. Você foi a minha escolhida, estamos juntos".

"A história dos meninos é tão longa, não se fala em capítulos. E cada um tem o seu drama, vocês têm as suas histórias aí para resolver, não é mesmo? Puxa vida, não sei mais o que dizer", diz Fátima. "Não diga nada. Estamos aqui, eu estou no comando, para deixar bem claro. Continuo gravando, com a consciência tranquila", responde Cid.

Ao final do vídeo, Fátima diz também que já acionou os advogados para cuidarem do assunto.