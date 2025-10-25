Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

Amanda Martins
fonte

Nova temporada de “Desterro” traz ao palco histórias amazônicas com trilha ao vivo da banda Álibi de Orfeu (Divulgação)

A partir deste sábado (25), os belenenses poderão conferir a nova temporada do espetáculo Desterro - Uma Ópera Rock Amazônia’, um musical totalmente autoral que retorna aos palcos em uma nova versão. As apresentações vão ser no Teatro do Sesi, localizado no bairro do Marco, em Belém, às 19h30, com sessão extra no domingo (26), no mesmo horário. Os ingressos estão disponíveis pelo site da Sympla.

VEJA MAIS

image Giulia Be anuncia projeto trilíngue com 21 canções e revela todas as suas versões artísticas
Novo projeto homônimo reúne composições feitas nos últimos nove anos e será lançado como série audiovisual até o primeiro semestre de 2026

image 'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)
Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

image Grupo Liberal leva paraenses ao Global Citizen com distribuição de 200 pares de ingressos
Leitores, ouvintes e seguidores podem garantir entradas ao festival participando pelo Instagram ou respondendo ao vivo na Rádio Liberal FM

Inspirada no álbum “Desterro”, da banda Álibi de Orfeu, a obra combina música, teatro e dança em uma narrativa que aborda conflitos agrários, desigualdade social, racismo ambiental, além de discutir a invisibilidade das populações ribeirinhas e periféricas, com mais de 70 artistas envolvidos em cena. Com composições originais executadas ao vivo, o espetáculo é uma das primeiras óperas rock do país e a primeira da região Norte.

O musical teve sua primeira temporada interrompida pela pandemia, mas retornou este ano com uma nova estrutura cênica e musical. A direção-geral é de Bel Lobato, que também assina a co-direção coreográfica ao lado de Caila Manza. A direção vocal é de Arthur Lobato e Lenno Ávila, e o roteiro e direção teatral são de Dante Monteiro. Toda a trilha musical é executada ao vivo pela banda Álibi de Orfeu, formada por Rui Paiva (bateria), Rafael Mergulhão (guitarra), André Sassim (guitarra), Sidney Klautau (baixo) e pela Orquestra Sustentável Percussão da Terra.

Contexto amazônico

image As atrizes Graciane Gonçalves e Nathália Nacy, respectivamente, nos papéis de Dira do Carmo e Doroteia (Cabron Studio)

A trama acompanha Dira do Carmo, uma jovem do interior do Pará que é forçada a deixar sua terra na região da Terra do Meio após testemunhar a violência de grileiros contra sua família. Ao chegar em Belém, ela enfrenta os desafios da sobrevivência na cidade grande e os contrastes entre o interior e a capital. O enrendo também faz referência a episódios reais de violência no campo, como o assassinato da missionária Dorothy Stang, em 2005.

“‘Desterro’ fala sobre pessoas que deixam suas origens em busca de sobrevivência, e sobre as feridas deixadas pela desigualdade. É sobre o poder, a terra e o meio ambiente. São temas que dialogam diretamente com o momento em que vivemos, às vésperas da COP 30”, explicou a diretora-geral da produção, Bel Lobato. 

Bel contou que a proposta de coreografar um espetáculo de ‘hard rock’ foi um desafio inédito para a equipe. “As músicas do álbum já traziam um contexto regional forte, mas precisávamos traduzi-las em movimento e emoção. Em algumas cenas, a energia é explosiva; em outras, delicada. Esse equilíbrio foi o que guiou todo o processo criativo”, disse.

A diretora ressaltou que o espetáculo nasceu do desejo de ver a Amazônia representada por seus próprios artistas. “Aqui, nós somos protagonistas da nossa história. Falamos sobre a nossa terra, com a nossa voz”, disse.

Nathália Nancy, atriz que interpreta a protagonista Dira, destacou que seu processo de criação envolveu tanto técnica quanto vivência pessoal. “Como mulher periférica, cresci cercada de pessoas que também fizeram esse êxodo do interior para a capital. Meu maior laboratório foi o cotidiano. Observar à minha volta me ajudou a construir essa personagem com verdade”, afirmou.

Para Graciane Gonçalves, intérprete de Dorotéia, o trabalho envolveu uma imersão em referências históricas e pessoais. “Comecei essa pesquisa em 2020, na primeira temporada, e agora busquei ainda mais elementos para representar essa mulher que lutou a vida inteira contra grileiros e madeireiros. É uma personagem inspirada em muitas mulheres da Amazônia, que são fortes, corajosas e resilientes”, contou.

SERVIÇO:

‘Desterro - Uma Ópera Rock Amazônica’

  • Data: Sábado, 25 e, domingo,  26 de outubro; 
  • Local: Teatro do Sesi;
  • Horário: 19h30;
  • Censura: 16 anos;
  • Mais informações: (91) 98406-5841 e @opera_desterro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Espetáculo musical no teatro do Sesi

Desterro - Uma Ópera Rock Amazônica

o que fazer hoje em Belém

teatro do sesi pará

banda Álibi de órfeu
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

25.10.25 8h00

CULTURA

Belém recebe festa de Halloween com turnê de despedida das Irmãs de Pau e line-up diverso

O evento também inclui shows dos DJs Coytada, Allan, Uiu, Mattos, Bemvintage e Thai

24.10.25 20h47

MÚSICA

'Mulher Gostosa': Viviane Batidão anuncia parceria inédita com Pocah em novo single

Faixa chega às plataformas digitais no dia 28 de outubro e integra o novo álbum da cantora

24.10.25 20h18

PROGRAMAÇÃO

Evento gratuito em Tucuruí: Festival do Tucunaré traz cultura, gastronomia e concurso de miss

Evento gratuito será realizado nos dias 24 e 25 de outubro nas Escadarias da Santo Antônio, a partir das 18h30

24.10.25 19h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

25.10.25 8h00

NOSTALGIA

Lembra dele? Veja como está Carlos Moreno, o 'Garoto Bombril', hoje

Garoto-propaganda que conquistou o Brasil nos anos 80 e 90 surpreende aos 71 anos

24.10.25 23h21

REGRAS

Virgínia Fonseca vai à Espanha e exige ser assumida por Vini Jr, segundo colunista

Influenciadora embarca para Madri nesta sexta-feira (24/10) e terá conversa decisiva com o jogador do Real Madrid sobre os rumos do relacionamento

24.10.25 20h54

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Giulia Be anuncia projeto trilíngue com 21 canções e revela todas as suas versões artísticas

Novo projeto homônimo reúne composições feitas nos últimos nove anos e será lançado como série audiovisual até o primeiro semestre de 2026

25.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda