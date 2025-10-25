Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

A partir deste sábado (25), os belenenses poderão conferir a nova temporada do espetáculo ‘Desterro - Uma Ópera Rock Amazônia’, um musical totalmente autoral que retorna aos palcos em uma nova versão. As apresentações vão ser no Teatro do Sesi, localizado no bairro do Marco, em Belém, às 19h30, com sessão extra no domingo (26), no mesmo horário. Os ingressos estão disponíveis pelo site da Sympla.

VEJA MAIS

Inspirada no álbum “Desterro”, da banda Álibi de Orfeu, a obra combina música, teatro e dança em uma narrativa que aborda conflitos agrários, desigualdade social, racismo ambiental, além de discutir a invisibilidade das populações ribeirinhas e periféricas, com mais de 70 artistas envolvidos em cena. Com composições originais executadas ao vivo, o espetáculo é uma das primeiras óperas rock do país e a primeira da região Norte.

O musical teve sua primeira temporada interrompida pela pandemia, mas retornou este ano com uma nova estrutura cênica e musical. A direção-geral é de Bel Lobato, que também assina a co-direção coreográfica ao lado de Caila Manza. A direção vocal é de Arthur Lobato e Lenno Ávila, e o roteiro e direção teatral são de Dante Monteiro. Toda a trilha musical é executada ao vivo pela banda Álibi de Orfeu, formada por Rui Paiva (bateria), Rafael Mergulhão (guitarra), André Sassim (guitarra), Sidney Klautau (baixo) e pela Orquestra Sustentável Percussão da Terra.

Contexto amazônico

As atrizes Graciane Gonçalves e Nathália Nacy, respectivamente, nos papéis de Dira do Carmo e Doroteia (Cabron Studio)

A trama acompanha Dira do Carmo, uma jovem do interior do Pará que é forçada a deixar sua terra na região da Terra do Meio após testemunhar a violência de grileiros contra sua família. Ao chegar em Belém, ela enfrenta os desafios da sobrevivência na cidade grande e os contrastes entre o interior e a capital. O enrendo também faz referência a episódios reais de violência no campo, como o assassinato da missionária Dorothy Stang, em 2005.

“‘Desterro’ fala sobre pessoas que deixam suas origens em busca de sobrevivência, e sobre as feridas deixadas pela desigualdade. É sobre o poder, a terra e o meio ambiente. São temas que dialogam diretamente com o momento em que vivemos, às vésperas da COP 30”, explicou a diretora-geral da produção, Bel Lobato.

Bel contou que a proposta de coreografar um espetáculo de ‘hard rock’ foi um desafio inédito para a equipe. “As músicas do álbum já traziam um contexto regional forte, mas precisávamos traduzi-las em movimento e emoção. Em algumas cenas, a energia é explosiva; em outras, delicada. Esse equilíbrio foi o que guiou todo o processo criativo”, disse.

A diretora ressaltou que o espetáculo nasceu do desejo de ver a Amazônia representada por seus próprios artistas. “Aqui, nós somos protagonistas da nossa história. Falamos sobre a nossa terra, com a nossa voz”, disse.

Nathália Nancy, atriz que interpreta a protagonista Dira, destacou que seu processo de criação envolveu tanto técnica quanto vivência pessoal. “Como mulher periférica, cresci cercada de pessoas que também fizeram esse êxodo do interior para a capital. Meu maior laboratório foi o cotidiano. Observar à minha volta me ajudou a construir essa personagem com verdade”, afirmou.

Para Graciane Gonçalves, intérprete de Dorotéia, o trabalho envolveu uma imersão em referências históricas e pessoais. “Comecei essa pesquisa em 2020, na primeira temporada, e agora busquei ainda mais elementos para representar essa mulher que lutou a vida inteira contra grileiros e madeireiros. É uma personagem inspirada em muitas mulheres da Amazônia, que são fortes, corajosas e resilientes”, contou.

SERVIÇO:

‘Desterro - Uma Ópera Rock Amazônica’

Data: Sábado, 25 e, domingo, 26 de outubro;

Local: Teatro do Sesi;

Horário: 19h30;

Censura: 16 anos;

Mais informações: (91) 98406-5841 e @opera_desterro.