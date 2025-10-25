Giulia Be anuncia projeto trilíngue com 21 canções e revela todas as suas versões artísticas

Conhecida nacionalmente pelo sucesso de ‘Menina Solta’ e indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Artista Revelação em 2021, a cantora carioca Giulia Be inicia uma nova fase da carreira. A artista lançou esta semana um projeto homônimo e trilíngue, intitulado “Giulia Be”, que nasce de uma imersão pessoal em sua própria identidade e reúne 21 faixas. O trabalho apresenta, segundo a cantora, todas as suas personas artísticas e emocionais entrelaçadas nas versões inglês, espanhol e português, sempre nesta ordem.

E o primeiro lançamento, “Fool For Love”, chegou às plataformas acompanhada de videoclipe na última quinta-feira (23). No dia 30 de outubro será divulgada a segunda música, “Bahia”; já no dia 6 de novembro estreia a primeira faixa em português, “Viciada”. A sequência seguirá semanalmente, alternando idiomas, até 2026.

Assista ao 1º clipe do projeto 'Giulia Be':

VEJA MAIS

Giulia explica que, ao longo da carreira, sempre precisou escolher qual versão apresentaria ao público: a cantora pop brasileira, a intérprete em espanhol ou a compositora romântica que escreve em inglês. “Essas três ‘Giulias’ sempre existiram na minha cabeça. É a primeira vez que o público vai me conhecer por inteira”, afirmou em entrevista ao Grupo Liberal.

A artista reforçou que esse cronograma foi pensado como uma série: cada faixa funciona como um episódio conectado ao próximo. “O público vai acompanhar como se fosse capítulos de uma história. No fim do clipe de ‘Fool For Love’ eu desapareço, e só dá para saber para onde eu fui em outro clipe, semanas depois”, contou. Todas as produções audiovisuais foram feitas pela Immigrants, com direção de Olivia Mucida e direção criativa de Lennyn Salinas.

Colaboração familiar

Grande parte das composições nasceu de momentos íntimos de Giulia: às vezes escritas de madrugada, sozinha, ou com seu irmão mais velho, Danyel Marinho, parceiro de composição desde o início da carreira. “Escrevi mais de 200 músicas nos últimos anos, mas só 21 entraram no projeto. Elas são como um recorte dos meus melhores e piores momentos dos últimos nove anos”, relatou.

Ela afirmou ainda que algumas faixas foram escritas na adolescência, como após uma desilusão amorosa aos 17 anos, enquanto outras foram criadas já na fase adulta, prestes a casar. “É bonito poder honrar todas essas versões de mim. A Giulia de nove anos atrás não tinha estrutura para lançar, e a de hoje talvez não conseguisse escrever o que sentia naquela época”, disse.

Um manifesto sobre amor

Sobre o primeiro lançamento musical, Giulia contou que sempre se considerou uma romântica convicta. “A frase principal diz: ‘The coolest thing you can be in this life is a fool for love’. Acho que a coisa mais legal que alguém pode ser é louco por amor”, declarou.

Ela diz acreditar que amar envolve riscos e dores, e que isso faz parte do crescimento humano. “Prefiro me arrepender de ter sido burra do que covarde”, afirmou ao mencionar um dos versos da música.

O projeto marca também a estreia de Giulia como parte do casting global da Sony Music, posição inédita para uma artista brasileira de sua geração. A cantora afirmou que, pela primeira vez, se sente livre para construir uma obra completa e autoral, com autonomia para licenciar seus próprios projetos. “Depois que tudo isso, lançar esse projeto é mostrar [para o público] do que eu sou capaz, artisticamente falando, e, como pessoa também”, acrescentou. A construção do álbum envolveu produtores que já trabalharam com nomes como Rihanna, Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Madonna.