Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Giulia Be anuncia projeto trilíngue com 21 canções e revela todas as suas versões artísticas

Novo projeto homônimo reúne composições feitas nos últimos nove anos e será lançado como série audiovisual até o primeiro semestre de 2026

Amanda Martins
fonte

Cantora Giulia Be lança novo projeto musical. A primeira lançou 'Fool For Love', em inglês, já chegou nas plataformas digitais (Jonathan Wolpert)

Conhecida nacionalmente pelo sucesso de ‘Menina Solta’ e indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Artista Revelação em 2021, a cantora carioca Giulia Be inicia uma nova fase da carreira. A artista lançou esta semana um projeto homônimo e trilíngue, intitulado “Giulia Be”, que nasce de uma imersão pessoal em sua própria identidade e reúne 21 faixas. O trabalho apresenta, segundo a cantora, todas as suas personas artísticas e emocionais entrelaçadas nas versões inglês, espanhol e português, sempre nesta ordem. 

E o primeiro lançamento, “Fool For Love”, chegou às plataformas acompanhada de videoclipe na última quinta-feira (23). No dia 30 de outubro será divulgada a segunda música, “Bahia”; já no dia 6 de novembro estreia a primeira faixa em português, “Viciada”. A sequência seguirá semanalmente, alternando idiomas, até 2026.

Assista ao 1º clipe do projeto 'Giulia Be':

VEJA MAIS

image Grammy Latino 2021: Giulia Be está entre os brasileiros indicados à premiação; confira a lista
Caetano Veloso, BaianaSystem e Duda Beat também estão na lista

Giulia explica que, ao longo da carreira, sempre precisou escolher qual versão apresentaria ao público: a cantora pop brasileira, a intérprete em espanhol ou a compositora romântica que escreve em inglês. “Essas três ‘Giulias’ sempre existiram na minha cabeça. É a primeira vez que o público vai me conhecer por inteira”, afirmou em entrevista ao Grupo Liberal.

A artista reforçou que esse cronograma foi pensado como uma série: cada faixa funciona como um episódio conectado ao próximo. “O público vai acompanhar como se fosse capítulos de uma história. No fim do clipe de ‘Fool For Love’ eu desapareço, e só dá para saber para onde eu fui em outro clipe, semanas depois”, contou. Todas as produções audiovisuais foram feitas pela Immigrants, com direção de Olivia Mucida e direção criativa de Lennyn Salinas.

Colaboração familiar

Grande parte das composições nasceu de momentos íntimos de Giulia: às vezes escritas de madrugada, sozinha, ou com seu irmão mais velho, Danyel Marinho, parceiro de composição desde o início da carreira. “Escrevi mais de 200 músicas nos últimos anos, mas só 21 entraram no projeto. Elas são como um recorte dos meus melhores e piores momentos dos últimos nove anos”, relatou.

Ela afirmou ainda que algumas faixas foram escritas na adolescência, como após uma desilusão amorosa aos 17 anos, enquanto outras foram criadas já na fase adulta, prestes a casar. “É bonito poder honrar todas essas versões de mim. A Giulia de nove anos atrás não tinha estrutura para lançar, e a de hoje talvez não conseguisse escrever o que sentia naquela época”, disse.

Um manifesto sobre amor 

Sobre o primeiro lançamento musical, Giulia contou que sempre se considerou uma romântica convicta. “A frase principal diz: ‘The coolest thing you can be in this life is a fool for love’. Acho que a coisa mais legal que alguém pode ser é louco por amor”, declarou.

Ela diz acreditar que amar envolve riscos e dores, e que isso faz parte do crescimento humano. “Prefiro me arrepender de ter sido burra do que covarde”, afirmou ao mencionar um dos versos da música.

O projeto marca também a estreia de Giulia como parte do casting global da Sony Music, posição inédita para uma artista brasileira de sua geração. A cantora afirmou que, pela primeira vez, se sente livre para construir uma obra completa e autoral, com autonomia para licenciar seus próprios projetos. “Depois que tudo isso,  lançar esse projeto é mostrar [para o público] do que eu sou capaz, artisticamente falando, e, como pessoa também”, acrescentou. A construção do álbum envolveu produtores que já trabalharam com nomes como Rihanna, Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Madonna.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Giulia Be

cultura

celebridades

Giulia Be inicia fase trilíngue com projeto que revela todas as suas versões artísticas

lançamento musical
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

25.10.25 8h00

CULTURA

Belém recebe festa de Halloween com turnê de despedida das Irmãs de Pau e line-up diverso

O evento também inclui shows dos DJs Coytada, Allan, Uiu, Mattos, Bemvintage e Thai

24.10.25 20h47

MÚSICA

'Mulher Gostosa': Viviane Batidão anuncia parceria inédita com Pocah em novo single

Faixa chega às plataformas digitais no dia 28 de outubro e integra o novo álbum da cantora

24.10.25 20h18

PROGRAMAÇÃO

Evento gratuito em Tucuruí: Festival do Tucunaré traz cultura, gastronomia e concurso de miss

Evento gratuito será realizado nos dias 24 e 25 de outubro nas Escadarias da Santo Antônio, a partir das 18h30

24.10.25 19h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

25.10.25 8h00

NOSTALGIA

Lembra dele? Veja como está Carlos Moreno, o 'Garoto Bombril', hoje

Garoto-propaganda que conquistou o Brasil nos anos 80 e 90 surpreende aos 71 anos

24.10.25 23h21

REGRAS

Virgínia Fonseca vai à Espanha e exige ser assumida por Vini Jr, segundo colunista

Influenciadora embarca para Madri nesta sexta-feira (24/10) e terá conversa decisiva com o jogador do Real Madrid sobre os rumos do relacionamento

24.10.25 20h54

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Giulia Be anuncia projeto trilíngue com 21 canções e revela todas as suas versões artísticas

Novo projeto homônimo reúne composições feitas nos últimos nove anos e será lançado como série audiovisual até o primeiro semestre de 2026

25.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda