Cultura

Evento gratuito em Tucuruí: Festival do Tucunaré traz cultura, gastronomia e concurso de miss

Evento gratuito será realizado nos dias 24 e 25 de outubro nas Escadarias da Santo Antônio, a partir das 18h30

Concurso Miss Tucunaré e feira de artesanato estão entre as atrações do Festival do Tucunaré 2025 (Divulgação)

O município de Tucuruí, no sudeste do Pará, realiza a partir desta sexta-feira (24) a 27ª edição do ‘Festival do Tucunaré’, evento promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura. A programação é gratuita e segue até sábado (25), nas Escadarias da Santo Antônio, sempre a partir das 18h30.

Durante os dois dias de programação, o público poderá visitar barracas gastronômicas com pratos à base de tucunaré, além de exposições e venda de artesanato produzido por artistas locais e regionais. O festival também inclui competições culturais, como melhor prato, melhor barraca decorada, melhor redação literária e melhor traje regional.

Entre as atrações, está o “Concurso Miss Tucunaré 2025”, que selecionará a vencedora a partir de desfiles em trajes regionais, de gala e de banho, além de apresentações coreográficas com grupos de carimbó, siriá e manifestações folclóricas e parafolclóricas. O encerramento, no sábado (25), será com o show da banda Os Brothers.

Segundo o secretário de Cultura de Tucuruí, Jean Ribeiro, o evento tem papel importante na movimentação econômica da cidade. “Nosso objetivo é destacar o tucunaré - peixe símbolo da região - como elemento central da identidade gastronômica e cultural do município. O evento também contribui para incentivar o turismo regional e nacional, gerando renda e fortalecendo o comércio, o setor de serviços e o artesanato”, afirmou.
 

