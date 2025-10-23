'A Amazônia não é hype, a gente veio para ficar', diz Gaby Amarantos

A poucos dias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a cantora paraense Gaby Amarantos destacou, em entrevista ao portal Glamour, sua expectativa acerca desse evento a ter lugar em Belém e sobre a projeção acerca da cultura da região amazônica. "A Amazônia não é hype, a gente veio para ficar", ressaltou a diva do tecnobrega e um dos principais nomes da música popular paraense. Enquanto surfa da receptividade de seu mais novo álbum intitulado "Rock Doido", Gaby segue com uma agenda de shows e impactando em suas declarações. A cantora é capa da edição de outubro da revista Glamour.

A artista é considerada uma das vozes da Amazônia. Isso porque Gaby construiu sua carreira de 27 anos a partir da realidade da periferia de Belém do Pará, ou seja, tem conhecimento acerca das relações sociais e ambientais entre os cidadãos dos bairros periféricos da capital do Pará. Para quem tem alguma dúvida, vale conferir o álbum "Rock Doido", onde está o jeito de ser das pessoas dessas áreas, expressado por meio da arte, no caso, a música, que ganha vida em Belém nas festas de aparelhagem e outros espaços da cidade.

VEJA MAIS



A Diva sabe onde pisa e o que representa para a população de Belém ver a cidade sediar a COP 30. "Por muito tempo, a gente viveu invisibilizado… Vai ser uma grande cura", entende a cantora. Gaby teve suas obras reconhecidas como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, e ela é uma das responsáveis por colocar o tecnobrega e o tecnomelody no mapa da música brasileira.

Como pontua a Glamour, "a paraense usa sua arte como plataforma de representatividade e resistência, seja em iniciativas como Xarque da Gaby e Laje da Naza, seja no novo álbum, 'Rock Doido', cujo filme de 20 minutos, gravado apenas com celular, já ultrapassou um milhão de visualizações".