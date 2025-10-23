Yasmin Santos comenta fim do noivado com Maria Venture: 'não sabia o que sentir'

Yasmin Santos anunciou o fim de seu noivado com Maria Venture nessa quarta-feira, 22. A cantora sertaneja confirmou a informação em suas redes sociais, por meio de publicações nos stories. "Hoje compartilho com vocês algo muito difícil: eu e minha noiva encerramos nosso noivado", começou.

"Fiquei em silêncio até agora porque, sinceramente, eu não sabia o que sentir, muito menos o que dizer. Para mim, ainda fazia sentido pensar em uma volta, ainda existia uma esperança de que as coisas pudessem se acertar entre nós. mas não foi assim que a vida decidiu caminhar", disse também.

A cantora engatou no relacionamento com a influenciadora em dezembro de 2023, tornando-o público apenas em março do ano seguinte. Juntas há quase dois anos, elas estavam com o casamento marcado para fevereiro de 2026.

"O amor que vivi com ela foi real, profundo e bonito. E por mais que nossos caminhos estejam se separando agora, levarei comigo para sempre os momentos felizes que dividimos. Jamais esquecerei tudo o que construímos: as risadas, os planos, os aprendizados. E também não tiro de mim a responsabilidade que me cabe em tudo isso. Relacionamentos são feitos de dois, e ambos têm suas partes a carregar", finalizou Yasmin.

Após o término, Maria realizou uma live no Instagram em que apareceu chorando e pedindo para que alguém a ajudasse. A influenciadora apagou a live, mas se pronunciou em seus stories: "Confirmo que não estamos mais juntos. E isso já era uma realidade desde o meu primeiro pronunciamento público, que tive que apagar minutos depois."

"Sobre a live que realizei, foi um momento de fragilidade. Estava passando por um luto emocional dias após esse término ... As minhas emoções afloraram e acabei chorando. No dia seguinte, soltei uma nota me culpabilizando por tudo, prezando pela carreira e projeto de alguém que amo."

"Finalizar um relacionamento onde tudo já estava encaminhado (casamento, casa e FIV fertilização in vitro) é doloroso demais. Amor nunca faltou. Peço apenas empatia e compreensão para ambas as partes ... Sigo desejando o melhor para todos os envolvidos e guardando na memória os momentos bons que foram vividos", finalizou.