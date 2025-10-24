Virginia Fonseca vai à Espanha e exige ser assumida por Vini Jr, segundo colunista

Virginia Fonseca embarcou nesta sexta-feira (24/10) para Madri, na Espanha, onde deve se reencontrar com Vini Jr., atacante do Real Madrid, após um desentendimento no início do mês. A influenciadora terá uma DR decisiva com o jogador para definir os rumos do relacionamento.

De acordo com a influenciadora, ela está disposta a manter discrição para não prejudicar a imagem do atleta nem desagradar sua equipe. Em contrapartida, Virginia colocou como condição não ser mais “escondida” pelo jogador. As informações são do colunista Lucas Pasin.

O reencontro ocorre após semanas de conversas à distância. O relacionamento dos dois foi estremecido depois que Vini Jr. foi exposto por uma modelo, mas ele chegou a pedir desculpas públicas, algo que, segundo Virginia, nunca havia feito com nenhuma outra mulher.

A influenciadora viajou acompanhada de Duda Freire, amiga próxima, e Lidia Souza, amiga de Vini Jr. Ela também aproveitará para assistir ao clássico Real Madrid x Barcelona pela La Liga, no Estádio Bernabéu. Será a segunda vez que Virginia marcará presença no estádio, onde chamou atenção da imprensa internacional ao sair ao lado do jogador.

Segundo informações, Vini Jr. já indicou a amigos que pretende assumir publicamente o namoro com Virginia ainda neste fim de semana, de forma direta, para que não restem dúvidas sobre o compromisso do casal.

Após a passagem pela Europa, Virginia seguirá para Dubai, nos Emirados Árabes, para cumprir compromissos profissionais.