Virginia Fonseca vai à Espanha e exige ser assumida por Vini Jr, segundo colunista

Influenciadora embarca para Madri nesta sexta-feira (24/10) e terá conversa decisiva com o jogador do Real Madrid sobre os rumos do relacionamento

Hannah Franco
fonte

Virginia Fonseca define condição para reencontro com Vini Jr.: ser assumida. (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca embarcou nesta sexta-feira (24/10) para Madri, na Espanha, onde deve se reencontrar com Vini Jr., atacante do Real Madrid, após um desentendimento no início do mês. A influenciadora terá uma DR decisiva com o jogador para definir os rumos do relacionamento.

De acordo com a influenciadora, ela está disposta a manter discrição para não prejudicar a imagem do atleta nem desagradar sua equipe. Em contrapartida, Virginia colocou como condição não ser mais “escondida” pelo jogador. As informações são do colunista Lucas Pasin.

VEJA MAIS

image 'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento
Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

image Virginia Fonseca confirma nova chance para Vini Jr.: 'Estamos conversando'
Influenciadora afirmou que recebeu buquê do atleta e falou sobre pedido de desculpas

O reencontro ocorre após semanas de conversas à distância. O relacionamento dos dois foi estremecido depois que Vini Jr. foi exposto por uma modelo, mas ele chegou a pedir desculpas públicas, algo que, segundo Virginia, nunca havia feito com nenhuma outra mulher.

A influenciadora viajou acompanhada de Duda Freire, amiga próxima, e Lidia Souza, amiga de Vini Jr. Ela também aproveitará para assistir ao clássico Real Madrid x Barcelona pela La Liga, no Estádio Bernabéu. Será a segunda vez que Virginia marcará presença no estádio, onde chamou atenção da imprensa internacional ao sair ao lado do jogador.

Segundo informações, Vini Jr. já indicou a amigos que pretende assumir publicamente o namoro com Virginia ainda neste fim de semana, de forma direta, para que não restem dúvidas sobre o compromisso do casal.

Após a passagem pela Europa, Virginia seguirá para Dubai, nos Emirados Árabes, para cumprir compromissos profissionais.

Palavras-chave

Virginia Fonseca

Vini Jr
Cultura
