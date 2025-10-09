'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Uma nova polêmica envolvendo o jogador Vini Jr. movimentou as redes sociais nesta semana. A modelo Anna Silva, apontada como possível affair do craque do Real Madrid, viralizou após declarar ser "sapiossexual”. A frase gerou curiosidade entre os fãs do atleta e levantou dúvidas sobre o significado do termo.

Além da repercussão em torno do suposto romance, o uso da palavra trouxe à tona debates sobre sexualidade, preferências e inteligência como fator de atração. A seguir, entenda o que significa ser sapiossexual e como surgiu a polêmica envolvendo o nome de Vini Jr.

O que ocorreu?

Anna compartilhou, em entrevista ao portal LeoDias, áudios enviados ao jogador, nos quais expressa frustração com a forma como foi tratada. Ela afirma que Vini Jr. pediu conteúdos íntimos após ignorar mensagens dela sobre um acidente de moto. Anna ressaltou ainda que não era "o tipo de mulher" que o jogador estava pensando:

"Eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada pra merecer um vídeo meu, entendeu? Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um Xvideo, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade", desabafou a modelo.

Segundo a modelo, o contato com o atleta envolvia conversas diretas, troca de conteúdos íntimos e planos de uma viagem à Espanha, mas o jogador não enviou as passagens prometidas em um combinado entre os dois; atitude que foi desaprovada por Anna.

Em outro momento de troca de mensagens, Anna afirmou que era "sapiosexual": " Fico feliz que você me deseja, mas acho que o cortejo é essencial, até mesmo para sentir vontade de você. Sou sapiosexual, gosto de apreciação intelectual, que isso seja mútuo. Passei até um pouco do meu limite para agradar você, mas não rola sabe, pois isso está sendo inverso", disse.

VEJA MAIS





Mas afinal, o que significa ser "Sapiosexual"?

Sapiossexual é uma pessoa que sente atração sexual principalmente pela inteligência de outra. Ou seja, mais do que aparência física ou status social, o que chama a atenção de alguém sapiossexual é o nível de conhecimento, cultura ou capacidade intelectual do outro.

O termo tem ganhado popularidade nos últimos anos, especialmente nas redes sociais e aplicativos de relacionamento, embora ainda não seja oficialmente reconhecido por manuais de psicologia ou sexualidade. Mesmo assim, muitas pessoas se identificam com esse tipo de atração, que está mais ligada à mente do que ao corpo.

Repercussão nas redes sociais

A fala de Anna Silva gerou uma enxurrada de comentários nas redes. Enquanto alguns elogiaram a escolha de palavras e a valorização da inteligência, outros questionaram se o termo foi usado apenas como “modinha” ou indireta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)