O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: ‘Cada um seguirá seu caminho’

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid

Estadão Conteúdo

Virginia Fonseca terminou seu romance com Vinicius Jr. A informação foi confirmada aos portais UOL e Extra pela assessoria da influenciadora.

"Eles realmente estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. O que não era sério, agora não é nada", informou a assessoria.

O Estadão tentou contato com a assessoria de Virginia, mas não obteve retorno até o momento.

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid. Ela também foi a um jogo do Real Madrid prestigiar o atleta e posou usando uma camisa autografada, com o nome dele. Vini, por sua vez, publicou ontem um vídeo dançando ao lado dela.

O que aconteceu

O motivo da separação seria uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora, divulgada pelo colunista Leo Dias. Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.

Em uma das capturas de tela divulgadas, o jogador reagiu a um vídeo publicado por Day no status do WhatsApp, e em seguida disse que estava na Coreia do Sul - país onde a Seleção Brasileira se concentra para um amistoso. Ela disse que está nas Ilhas Maldivas.

Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, Day Magalhães se descreve como "designer influencer", e costuma usar a rede social para divulgar suas viagens. Ela tem registros em locais como Roma, Londres, Paris, Copenhagen, Suíça, Dubai, Grécia e outros.

Palavras-chave

Virginia Fonseca

Vini Jr.

fim

romance
