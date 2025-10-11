Virginia Fonseca confirma nova chance para Vini Jr.: 'Estamos conversando'
Influenciadora afirmou que recebeu buquê do atleta e falou sobre pedido de desculpas
A influenciadora Virginia Fonseca, 26, afirmou que está voltando a se relacionar com o jogador Vinicius Junior, 25, do Real Madrid e da seleção brasileira. Após um período afastados por conta de uma polêmica, ela revelou que decidiu dar uma segunda chance ao atleta por conta de sua recente postura. “A gente está conversando e vamos ver. Estou disposta a dar uma segunda chance”, disse Virginia ao colunista Léo Dias.
Em entrevista, ela contou que se sentiu tocada pelo pedido de desculpas feito pelo jogador: “Por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem [com o texto de desculpas]. Ele veio pedir desculpas, então eu achei legal da parte dele. Sou grata. Agradeci ele pelo texto e é isso”. A influenciadora também confirmou que o buquê de flores que recebeu na sexta-feira (10) foi enviado por Vini Jr. “A gente não tinha nada. A gente estava se conhecendo, mas não tinha nada sério, então não tem o que voltar. Se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, concluiu.
