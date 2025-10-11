Capa Jornal Amazônia
Tati Machado vive emoção e fé na Varanda de Nazaré: “O choro vai ser livre”

Bruna Lima e Amanda Martins
fonte

“Eu não sabia que tinha tanta gente me esperando aqui", disse Tati Machado. (Carmem Helena)

A apresentadora e atriz Tati Machado desembarcou em Belém neste sábado (11) para viver de perto um dos momentos mais simbólicos do Círio de Nazaré. Convidada especial da Varanda de Nazaré, ponto de encontro de artistas e personalidades durante a festa do Círio, Tati se emocionou ao falar sobre a experiência de participar, pela primeira vez, da maior manifestação de fé do povo paraense.

“Já me emocionei muito. Hoje até falei: ‘gente, não vou nem passar rímel, porque o choro vai ser livre’. Estar aqui, num lugar que respira fé, independente da religião, é muito especial”, contou.

Com seu jeito leve e carismático, a comunicadora, que conquistou o público nacional com seu bom humor nos programas da TV Globo, destacou o carinho que vem recebendo desde que anunciou sua vinda a Belém.

“Eu não sabia que tinha tanta gente me esperando aqui. Desde que postei que vinha, comecei a receber uma enxurrada de mensagens. Todo mundo falando, ‘que Nazinha te receba’. Então imagina quando eu olhar todo mundo ali.Tenho certeza que vou conseguir devolver esse amor com alegria e sorriso”, disse.

Tati revelou também que, apesar da agenda apertada, queria viver toda a programação do Círio. “Eu queria ter ficado desde quinta até segunda-feira, mas não deu. Mesmo assim, o que já vivi está valendo muito a pena. Estou feliz demais e com o coração cheio”.

Encantada com a culinária paraense, Tati fez questão de provar e aprovar algumas iguarias típicas. “O feijão de Santarém, que eu nunca tinha experimentado, é uma delícia. E o queijo do Marajó, então? Sem falar no tucupi”, disse.

A jornalista também aproveitou para fazer compras no centro da cidade. “Comprei um chapéu, uma plaquinha do Ver-o-Peso, um terço e uma imagem grande de Nossa Senhora de Nazaré. Em meia hora já fiz tudo isso. Estou vivendo intensamente o meu primeiro Círio”, brincou.

