Grelo retorna a Belém com novidades no show exclusivo da dupla Henrique e Juliano

O cantor Grelo, dono do hit viral “Só Fé”, está em Belém para se apresentar no show “Henrique e Juliano Exclusivo”, que está sendo realizado nesta sexta-feira (10), no Mangueirão. Além dele, o espetáculo conta com apresentações de Nattan, do sanfoneiro paraense Patrick Costa, da DJ Celine e da própria dupla Henrique e Juliano.

Autor de sucessos como “Traumatizei” (Henrique e Juliano), “Esqueça-me Se For Capaz” (Maiara e Maraisa e Marília Mendonça) e “Erro Gostoso” (Simone Mendes), Grelo destacou em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal a alegria de retornar à capital paraense.

Segundo ele, a receptividade do público é sempre especial. “Sou muito grato ao pessoal do Pará. Todos os shows nossos aqui foram sempre muito bem recebidos, marcaram a história. Estou muito feliz de estar aqui cantando em grandes palcos”, afirmou o artista, que volta à capital paraense pela segunda vez desde o início da carreira.

Grelo também comentou sobre a expectativa da apresentação desta noite, incluindo a estreia de Patrick Costa no palco. “Esperamos que vocês se divirtam muito. Nosso show é para dançar, cantar, se divertir do começo ao fim. Cada segundo do espetáculo terá muito conteúdo bacana para vocês”, disse.

O cantor revelou ainda que preparou surpresas para o público belenense. “Temos uma novidade que não posso revelar agora, senão vocês descobrem antes da hora. Já já vocês vão ver no palco o que preparamos para Belém”, disse Grelo, destacando que não poderia faltar o hit “De Graça Pagando”, que é sempre muito pedido pelos fãs locais.