Paraense lança single com Henrique e Juliano e aposta em carreira nacional

O cantor paraense Patrick Costa lançou o single “Eu Não Presto Pra Você”, parceria com a dupla sertaneja Henrique & Juliano. A canção faz parte do EP “Vai Balançando”, primeiro projeto audiovisual da carreira do artista, gravado em Fortaleza (CE). O videoclipe da faixa já está disponível nas plataformas digitais. Com voz marcante, autenticidade e a presença da sanfona, Patrick Costa, natural de Santa Izabel do Pará, no nordeste do Estado, desponta como uma das grandes apostas da nova geração da música sertaneja.

O projeto foi gravado em Fortaleza com o objetivo de aproximar o artista de seu público nordestino. Patrick destaca a importância da cidade para sua trajetória. “Eu amo Fortaleza, e não é à toa que a cidade será também minha casa daqui para frente. Gravar meu primeiro DVD aqui foi incrível e poder estar junto com meus padrinhos e empresários é sempre uma honra. Sou muito grato a Henrique & Juliano”, afirmou.

A dupla também elogiou o talento do artista. “Patrick é um menino com coração bom demais, ele tem muito talento e acreditamos nesse projeto. O single tem tudo para alcançar esse brasilzão e se tornar um hit”, comentaram Henrique & Juliano.

Canção

Escrita por Dogão Poeta, Foguinho, MM Compositor e Patrick Costa, “Eu Não Presto Pra Você” traz uma narrativa sobre relacionamentos complicados e a dificuldade de romper padrões em histórias de amor mal resolvidas. A letra fala de um eu-lírico dividido entre o desejo e a consciência de que não deve ceder, expressando vulnerabilidade e amadurecimento emocional. Com versos diretos e linguagem popular, a canção carrega a pegada sertaneja atual, combinando romantismo, confissão e ritmo envolvente.

Patrick resume a proposta da faixa. “A música tem uma pegada que vai conquistar todo mundo e esse é meu desejo. Espero que todo mundo curta muito, esse é apenas o começo desse novo trabalho que gravei e o resultado ficou lindo”, festejou.

Carreira

Além do single de estreia, o EP “Vai Balançando” traz outras três faixas inéditas: “Foi Tenso”, “Não Guardo Mágoa” e “Vou Levar Com Eu”, que também ganharão videoclipes oficiais ao longo das próximas semanas. Atualmente, Patrick Costa integra o casting da Dois.M, escritório de gerenciamento de Henrique & Juliano, que também trabalha com artistas como Grelo e Rayane & Rafaela.