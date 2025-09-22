Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paraense lança single com Henrique e Juliano e aposta em carreira nacional

O videoclipe “Eu Não Presto Pra Você” da faixa já está disponível nas plataformas digitais

O Liberal
fonte

Com voz marcante, autenticidade e a presença da sanfona, Patrick Costa (à direita), natural de Santa Izabel do Pará, no nordeste do Estado, desponta como uma das grandes apostas da nova geração da música sertaneja. (ENZO SOUZA / DIVULGAÇÃO)

O cantor paraense Patrick Costa lançou o single “Eu Não Presto Pra Você”, parceria com a dupla sertaneja Henrique & Juliano. A canção faz parte do EP “Vai Balançando”, primeiro projeto audiovisual da carreira do artista, gravado em Fortaleza (CE). O videoclipe da faixa já está disponível nas plataformas digitais. Com voz marcante, autenticidade e a presença da sanfona, Patrick Costa, natural de Santa Izabel do Pará, no nordeste do Estado, desponta como uma das grandes apostas da nova geração da música sertaneja.

O projeto foi gravado em Fortaleza com o objetivo de aproximar o artista de seu público nordestino. Patrick destaca a importância da cidade para sua trajetória. “Eu amo Fortaleza, e não é à toa que a cidade será também minha casa daqui para frente. Gravar meu primeiro DVD aqui foi incrível e poder estar junto com meus padrinhos e empresários é sempre uma honra. Sou muito grato a Henrique & Juliano”, afirmou.

A dupla também elogiou o talento do artista. “Patrick é um menino com coração bom demais, ele tem muito talento e acreditamos nesse projeto. O single tem tudo para alcançar esse brasilzão e se tornar um hit”, comentaram Henrique & Juliano.

Canção

Escrita por Dogão Poeta, Foguinho, MM Compositor e Patrick Costa, “Eu Não Presto Pra Você” traz uma narrativa sobre relacionamentos complicados e a dificuldade de romper padrões em histórias de amor mal resolvidas. A letra fala de um eu-lírico dividido entre o desejo e a consciência de que não deve ceder, expressando vulnerabilidade e amadurecimento emocional. Com versos diretos e linguagem popular, a canção carrega a pegada sertaneja atual, combinando romantismo, confissão e ritmo envolvente.

Patrick resume a proposta da faixa. “A música tem uma pegada que vai conquistar todo mundo e esse é meu desejo. Espero que todo mundo curta muito, esse é apenas o começo desse novo trabalho que gravei e o resultado ficou lindo”, festejou.

Carreira

Além do single de estreia, o EP “Vai Balançando” traz outras três faixas inéditas: “Foi Tenso”, “Não Guardo Mágoa” e “Vou Levar Com Eu”, que também ganharão videoclipes oficiais ao longo das próximas semanas. Atualmente, Patrick Costa integra o casting da Dois.M, escritório de gerenciamento de Henrique & Juliano, que também trabalha com artistas como Grelo e Rayane & Rafaela.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Paraense lança single com Henrique e Juliano e aposta em carreira nacional
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

Criador da personagem Blogueirinha compartilhou um álbum no Instagram mostrando sua passagem pela capital paraense

22.09.25 20h25

POLÊMICA

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca sobre ligação a Neymar e diz que já foi desrespeitada

Bruna nega versão de Virginia sobre orientação para falar diretamente com ela

22.09.25 20h05

VITÓRIA

Sairé 2025: Boto Cor de Rosa é campeão com enredo que exalta tradição ribeirinha

Apuração no Lago dos Botos confirmou a vitória com 473 pontos em uma disputa marcada por emoção

22.09.25 18h35

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXO E PODER

Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

21.09.25 16h07

POLÊMICA

Mulher viraliza após criticar os figurinos das artistas paraenses no Amazônia Live: ‘Achei horrível’

O show foi realizado na última quarta-feira (17) em um palco flutuante no Rio Guamá

22.09.25 12h52

VIRALIZOU

Aos 57 anos, cantor Otto publica fotos sensuais da namorada, 29 anos mais nova; veja!

A publicação encantou seguidores, tanto pela declaração apaixonada quanto pela beleza de Lavínia.

22.09.25 15h23

TRISTEZA

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

A adolescente sofria de cardiomiopatia dilatada, uma condição que aumenta o tamanho do coração.

22.09.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda