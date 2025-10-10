Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Belém recebe, nesta sexta-feira (10), véspera do Círio de Nazaré, o show da dupla Henrique e Juliano, que subirá à noite ao palco do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, com o show “Henrique e Juliano Exclusivo”, prometendo um encontro marcado pela música, entretenimento e celebração. Essa é a segunda vez que o evento ocorre no Pará. Organizado pela produtora Show Bis, o show também contará com apresentações de Nattan, Grelo, o sanfoneiro paraense Patrick Costa e a DJ Celine, marcado para iniciar a partir das 20h. Os ingressos estão sendo vendidos presencialmente por pontos autorizados, e online, pelo site e app Guichê Web. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a dupla falou sobre a volta ao Pará e a coincidência de se apresentarem na semana do Círio.

"Eu me encantei demais com o Círio de Nazaré, é uma devoção tão linda de acompanhar, a fé é um instrumento poderoso em nossas vidas, capaz de trazer transformações inimagináveis. Se apresentar nesse clima com certeza vai ser mais abençoado ainda, né? Uma noite para ficar na memória de qualquer paraense presente”, destaca Henrique.

Sobre o repertório do show, a dupla conta que não foi uma tarefa fácil decidir. “Com o passar dos anos o setlist foi ficando maior e cada vez mais difícil de decidir, mesmo aquelas faixas dos álbuns mais antigos o público faz muita questão de escutar, assim como as mais recentes. Tentamos mesclar sempre um pouco de tudo da nossa carreira para todo mundo sair feliz”, diz Juliano.

“A gente faz música para tocar as vidas das pessoas, e graças a Deus, temos percebido que estamos alcançando esse propósito. Estamos sempre acompanhando as declarações na internet de como a nossa música mudou a vida de alguém ou foi trilha sonora de algum momento muito importante”, completa Henrique, sobre o repertório.

Nos últimos meses, a dupla decidiu diminuir a quantidade de shows, o que aumentou o tempo entre o retorno do encontro com os fãs. Eles explicam que há uma razão para a mudança. “Esse movimento vem desde o ano passado, na verdade. Sempre foi uma das nossas ideologias ter a família em primeiro lugar. Tudo o que fazemos e conquistamos são para eles. Ficou mais difícil escolher os locais das apresentações. Claro, a gente sempre tenta equilibrar para atender onde o público mais nos pede. Com a logística, tentar passar uma vez ao ano, talvez a cada dois anos... Mas sempre estar presente nas cidades principais que nos escutam”, explica Henrique.

Apesar dos cantores gostarem muito de Belém, eles revelam que dessa vez não vão conseguir aproveitar muito. “A gente tem show no dia seguinte. Acho que dessa vez vai ser bem difícil conseguir um espaço para visitar algo. Mas, com certeza, faremos uma ‘resenha’ boa no camarim, viu? Estaremos com amigos importantes e celebrando o retorno do Patrick para tocar na cidade um ano após a gente ter conhecido esse menino de ouro. Estamos muito felizes de prestigiar essa apresentação dele em um momento tão importante como o Círio de Nazaré. Estamos ansiosos para vivenciar uma noite histórica em Belém,”, anuncia Juliano.

Expectativas

Para muitos fãs, o show em Belém foi a realização de um sonho antigo. A universitária Yasmin Silva, 25 anos, contou que acompanha a dupla desde a adolescência. “Sempre escutei muito! Desde a época da escola eu ouvia os álbuns antigos e continuei acompanhando todos os lançamentos”, disse.

A universitária Yasmin Silva (Divulgação)

Essa será a primeira vez que ela prestigiará um show de Henrique e Juliano. “Estou muito ansiosa para cantar ‘Quem Ama Sempre Entende’ e ‘Rancorosa’. São músicas de fases diferentes, mas muito especiais para mim. Uma me traz lembranças de 2015 e a outra eu simplesmente não consigo parar de ouvir”, afirmou empolgada.

A vendedora Carla Martins (Divulgação)

Já a vendedora Carla Martins, de 35 anos, participará pela segunda vez de um show da dupla na capital paraense. “No ano passado trabalhei no evento e depois aproveitei o show. Esse ano vou só curtir”, disse.

Para ela, o reencontro com o público e as canções é uma das melhores partes. “Sou apaixonada por todas as músicas deles, mas quero muito ouvir ‘Metade da Estrada’, ‘Quase Algo’ e ‘Novo Eu’. ‘Quase Algo’ me lembra um momento muito especial da minha vida”, acrescentou Carla.

Patrick Costa

No mesmo palco, o público também vai acompanhar a apresentação de uma das apostas da dupla: o sanfoneiro Patrick Costa, natural de Santa Izabel do Pará. O músico foi descoberto por Henrique durante um show da cantora Mari Fernandez, realizado no Mangueirão, em 2024. Impressionado com o talento do jovem, o cantor o convidou para integrar o escritório responsável pela gestão artística de grandes nomes do sertanejo.

A dupla sertaneja com o sanfoneiro paraense Patrick Costa (Divulgação)

"É surreal de mágico, eu estou tão ansioso que não dá para descrever em palavras o meu sentimento, sabe? Há um ano atrás eu era apenas um garoto novo, sanfoneiro e muito sonhador, que se arriscou em pedir para subir no palco da Mari Fernandez, e cantar não só uma música, mas duas kkkk fui cara de pau demais, mas foi bom no final, né? Costumo dizer que este é um momento muito abençoado da minha vida, serei eternamente grato aos meus ‘padrins’ Henrique e Juliano”, diz Patrick.

Outras atrações

O palco do Mangueirão também vai receber o cantor Nattan, um dos principais nomes do forró e do piseiro. Dono de sucessos como “Love Gostosinho”, “Morena” e “Comunicação Falhou” em parceria com Mari Fernandez, o artista volta a Belém após apresentações no Parárraiá 2025, em junho deste ano, e no Festival do Abacaxi de Barcarena, em setembro.

Nattanzinho (Felipe Souto Maior / AgNews)

Completando o line-up, o cantor Grelo também subirá ao palco. Autor de hits gravados por grandes artistas do sertanejo, como “Traumatizei” (Henrique e Juliano), “Esqueça-me Se For Capaz” (Maiara e Maraisa e Marília Mendonça) e “Erro Gostoso” (Simone Mendes), ele ganhou destaque como intérprete ao lançar o sucesso “Só Fé”, que viralizou nas redes sociais em 2024.

Grelo da Seresta. (Reprodução/Instagram)

SERVIÇO

Show ‘Henrique e Juliano Exclusivo’

Dia: sexta-feira, 10 de outubro;

Horário: a partir das 20h;

Local: Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão;

Ingressos: À venda presencialmente em pontos autorizados e online pelo site e app Guichê Web.